|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|Yeditepe Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
7+0
6+0
|10
10
7
6
|5.064
5.880
3.586
3.540
|472,73606
519,52985
513,64832
511,13117
|İstanbul Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|11.455
12.500
13.063
15.800
|451,23693
505,33035
482,99019
469,33580
|Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
14+0
8+0
10+0
|14
14
8
10
|11.536
13.800
10.089
10.700
|451,03311
503,06609
490,57264
483,47322
|Hacettepe Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
140+4
140+4
150+4
|154
144
144
154
|16.878
17.300
13.017
13.300
|439,30889
497,40744
483,09837
475,72830
|Başkent Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
6+0
|9
9
6
6
|22.031
18.900
15.277
15.300
|430,06113
495,03402
477,84779
470,68936
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
15+0
10+0
11+0
|14
15
10
11
|18.029
19.600
15.712
15.000
|437,07231
493,98163
476,88261
471,21447
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
14+0
9+0
9+0
|11
14
9
9
|22.263
20.300
17.949
16.800
|429,68388
492,89026
472,08873
466,82976
|İstanbul Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|22.061
20.700
17.652
16.400
|430,02470
492,33145
472,76446
467,81922
|Ege Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|21.281
21.300
18.534
16.900
|431,25603
491,45747
470,93797
466,67283
|Marmara Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|23.203
21.900
19.479
18.800
|428,21912
490,59629
469,04674
462,01135
|Ankara Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
160+4
160+4
|144
144
164
164
|22.802
22.000
19.694
18.600
|428,85111
490,49886
468,67549
462,42958
|Gazi Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|140+4
130+4
120+3
120+3
|144
134
123
123
|23.468
22.500
20.069
19.200
|427,76280
489,77175
467,94750
461,15975
|Akdeniz Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
100+3
|113
113
113
103
|23.775
22.700
20.713
19.500
|427,28855
489,55612
466,74087
460,45383
|Ankara Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
—
—
|31
31
—
—
|23.593
22.800
—
—
|427,58463
489,31062
—
—
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
12+0
6+0
—
|12
12
6
—
|23.969
22.900
19.940
—
|426,97403
489,25871
468,18742
—
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|24.334
23.300
20.982
19.800
|426,37091
488,69864
466,24353
459,71624
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|24.312
23.700
—
—
|426,40392
488,10088
—
—
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|25.311
23.700
21.423
20.200
|424,87258
488,07994
465,41899
458,73231
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|25.350
24.000
21.445
20.200
|424,80914
487,75387
465,38875
458,65417
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
90+3
90+3
80+2
|82
93
93
82
|25.345
24.100
21.458
20.000
|424,82112
487,50119
465,37263
459,28926
|Biruni Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
14+0
9+0
9+0
|15
14
9
9
|25.411
24.200
20.507
19.600
|424,67950
487,44450
467,10233
460,14344
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|25.914
24.300
—
—
|423,83669
487,26630
—
—
|Çukurova Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|25.506
24.400
22.113
20.700
|424,51458
487,18114
464,14492
457,52698
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|25.619
24.700
—
—
|424,32936
486,69925
—
—
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|110+3
100+3
100+3
100+3
|113
103
103
103
|26.170
24.800
22.314
21.700
|423,44373
486,64465
463,72547
455,40978
|Biruni Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
6+0
4+0
4+0
|8
6
4
4
|26.236
24.800
21.534
20.500
|423,32703
486,53694
465,22095
457,95382
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|62
26.845
25.200
22.551
|422,41630
486,05231
463,31119
454,46037
|İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|26.623
25.200
22.231
20.800
|422,75011
486,03949
463,88698
457,30899
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
8+0
5+0
—
|9
8
5
—
|26.679
25.300
23.091
—
|422,66880
485,84210
462,33251
—
|Kocaeli Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|27.043
25.500
22.427
21.200
|422,11921
485,52836
463,52711
456,52959
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|26.811
25.900
22.947
21.600
|422,45951
485,12026
462,57806
455,61061
|Erciyes Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
110+3
110+3
100+3
|123
113
113
103
|27.343
26.200
23.346
22.000
|421,63683
484,60454
461,87134
454,61072
|İzmir Demokrasi Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|28.159
26.500
23.725
22.400
|420,44968
484,24159
461,25609
453,85604
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|27.915
26.900
24.560
23.100
|420,78940
483,77832
459,78741
452,28924
|Mersin Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|28.541
26.900
24.263
22.700
|419,86167
483,76856
460,30202
453,11523
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
12+0
8+0
7+0
|13
12
8
7
|27.551
26.900
21.657
20.700
|421,31165
483,73595
465,00484
457,64559
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|28.889
27.200
24.488
23.100
|419,33430
483,38056
459,91957
452,33652
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
40+1
40+1
—
|62
41
41
—
|29.480
27.200
24.874
—
|418,45704
483,34471
459,20511
—
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|29.674
27.600
24.563
23.000
|418,20168
482,78954
459,78540
452,59033
|Gaziantep Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|29.297
27.900
24.992
23.300
|418,69718
482,40678
458,97016
451,89448
|Sakarya Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|28.947
27.900
25.200
24.000
|419,25688
482,36733
458,63566
450,43834
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
9+0
—
—
|11
9
—
—
|29.058
28.100
—
—
|419,08064
482,15118
—
—
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
8+0
—
—
|9
8
—
—
|30.496
28.200
—
—
|417,03435
482,08117
—
—
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
90+3
|103
93
93
93
|30.157
28.600
25.124
23.700
|417,52409
481,52891
458,73854
451,00356
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|30.345
28.600
25.004
23.500
|417,25622
481,47237
458,94387
451,45550
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|30.590
28.800
24.981
23.100
|416,89505
481,28898
458,99365
452,42162
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|30.132
28.800
25.495
23.600
|417,55718
481,22804
458,09873
451,15576
|Dicle Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|120+3
110+3
110+3
100+3
|123
113
113
103
|29.921
28.800
25.967
24.300
|417,86228
481,19799
457,30149
449,74677
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|30.739
28.900
25.731
24.000
|416,67762
481,09647
457,73104
450,41444
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|30.214
28.900
25.329
23.600
|417,44615
481,06074
458,39761
451,19815
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
18+0
9+0
9+0
|15
18
9
9
|27.238
28.900
21.847
21.400
|421,83043
481,05277
464,66760
456,01240
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|31.861
29.000
—
—
|415,08533
480,91907
—
—
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|5+0
9+0
—
—
|5
9
—
—
|27.752
29.200
—
—
|421,04078
480,73901
—
—
|Altınbaş Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
15+0
9+0
8+0
|14
15
9
8
|30.376
29.300
23.130
23.400
|417,22305
480,61900
462,25819
451,74274
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
11+0
7+0
6+0
|11
11
7
6
|30.844
29.800
22.280
21.500
|416,54881
479,97294
463,79355
455,70719
|Uşak Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|32.297
30.000
26.626
24.800
|414,42687
479,65601
456,15414
448,74977
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
8+0
—
—
|8
8
—
—
|28.755
30.100
—
—
|419,53562
479,64065
—
—
|Beykent Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
6+0
5+0
|9
9
6
5
|28.392
30.100
21.952
21.100
|420,08367
479,55832
464,45116
456,59346
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
90+3
90+3
80+2
|82
93
93
82
|31.285
30.200
26.728
24.900
|415,89914
479,48709
455,95414
448,50748
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|32.449
30.600
26.821
25.200
|414,23367
478,85570
455,81648
448,01986
|Atatürk Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
150+4
120+3
|154
154
154
123
|32.056
30.700
27.296
25.500
|414,80010
478,78867
454,98935
447,39905
|Ordu Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
90+3
|103
93
93
93
|32.623
31.000
27.393
25.500
|413,98461
478,38423
454,84378
447,31795
|Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|33.177
31.000
27.188
25.400
|413,19093
478,35780
455,17550
447,63255
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
9+0
—
—
|9
9
—
—
|32.626
31.000
—
—
|413,97903
478,33144
—
—
|Başkent Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|3+0
3+0
4+0
4+0
|3
3
4
4
|28.099
31.300
26.643
23.500
|420,53934
477,95313
456,10860
451,43429
|Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
80+2
80+2
60+2
|93
82
82
62
|33.200
31.300
27.658
25.600
|413,15642
477,89830
454,36202
447,06717
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
11+0
7+0
6+0
|12
11
7
6
|30.904
31.400
23.158
23.400
|416,44842
477,86685
462,21088
451,62581
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|33.195
31.700
28.034
26.100
|413,16713
477,40934
453,69148
446,18183
|Karabük Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|34.036
32.100
28.251
26.200
|411,91141
476,96427
453,33103
445,92675
|Çankırı Karatekin Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|35.092
32.200
—
—
|410,52249
476,79926
—
—
|Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|35.060
32.500
—
—
|410,56506
476,58433
—
—
|Kapadokya Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
7+0
—
—
|9
7
—
—
|34.487
32.500
—
—
|411,31723
476,56729
—
—
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|33.383
32.500
28.300
26.100
|412,89397
476,52371
453,25154
446,04327
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
—
|10
10
10
—
|35.305
32.500
29.870
—
|410,27178
476,50702
450,64144
—
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
9+0
—
—
|10
9
—
—
|32.616
32.600
—
—
|413,99285
476,36078
—
—
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|35.011
32.800
28.687
26.400
|410,61979
476,14474
452,61746
445,56502
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|32.391
32.800
28.737
26.800
|414,30876
476,12440
452,53842
444,86482
|Başkent Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
4+0
—
|2
2
4
—
|30.368
32.900
31.618
—
|417,23277
476,04965
447,77102
—
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (4 Yıllık)
|SAY
|2+1
2+1
4+1
—
|3
3
5
—
|36.638
33.000
30.671
—
|408,54127
475,83469
449,27320
—
|Adıyaman Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|34.820
33.100
29.076
26.600
|410,88382
475,70925
451,99896
445,12580
|Harran Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
60+2
|82
82
82
62
|35.218
33.400
29.276
26.900
|410,37049
475,36207
451,65733
444,46733
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
70+2
60+2
|72
62
72
62
|35.595
33.500
29.403
27.000
|409,88312
475,25270
451,44381
444,35124
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|9+0
11+0
7+0
6+0
|9
11
7
6
|28.614
33.700
22.105
21.700
|419,73554
475,01932
464,15973
455,25927
|Bingöl Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
40+1
40+1
30+1
|62
41
41
31
|36.170
33.700
29.633
27.200
|409,12275
474,95238
451,06470
443,98423
|Kafkas Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|36.253
34.000
—
—
|409,03311
474,58862
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
15+0
15+0
10+0
|13
15
15
10
|36.311
34.200
30.098
26.900
|408,95275
474,32572
450,24594
444,51900
|Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt)
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
7+0
5+0
3+0
|6
7
5
3
|36.743
34.700
30.551
27.400
|408,41237
473,70474
449,46270
443,58159
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
12+0
11+0
6+0
|11
12
11
6
|37.411
34.700
30.744
27.300
|407,56537
473,68110
449,15201
443,81529
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık)
|SAY
|10+1
10+1
—
—
|11
11
—
—
|37.398
34.700
—
—
|407,57382
473,67958
—
—
|Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa)
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|19+0
8+0
8+0
4+0
|19
8
8
4
|38.747
35.000
30.807
27.700
|405,87828
473,34156
449,03507
443,02762
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|11+0
15+0
13+0
9+0
|11
15
13
9
|37.706
35.900
30.958
28.200
|407,20754
472,16506
448,79658
441,85770
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|12+0
10+0
6+0
—
|12
10
6
—
|37.618
35.900
30.983
—
|407,31461
472,13557
448,75909
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|74+0
82+0
85+0
95+0
|74
82
85
95
|39.540
38.100
34.616
31.900
|404,86128
469,48149
442,80772
434,66461
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
10+0
—
|10
10
10
—
|42.258
38.700
38.575
—
|401,49818
468,76371
436,55820
—
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|48+0
48+0
—
—
|48
48
—
—
|38.483
38.700
—
—
|406,20462
468,68874
—
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|39.548
39.100
—
—
|404,84568
468,17388
—
—
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|38.776
39.900
—
—
|405,84894
467,13560
—
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|58+0
74+0
76+0
77+0
|58
74
76
77
|41.999
40.900
40.559
36.900
|401,80891
465,93977
433,54233
425,38458
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|13+0
13+0
24+0
—
|13
13
24
—
|43.065
41.100
41.589
—
|400,54165
465,71338
432,01963
—
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
2+0
—
—
|1
2
—
—
|40.623
41.500
—
—
|403,51363
465,24581
—
—
|Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan- Kazakistan)
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
15+0
5+0
—
|15
15
5
—
|45.341
42.000
38.640
—
|397,83210
464,73040
436,46036
—
|Beykent Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
16+0
18+0
14+0
|16
16
18
14
|48.770
43.700
51.004
54.900
|393,75770
462,70168
418,33918
395,86169
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
3+0
—
—
|2
3
—
—
|41.588
44.500
—
—
|402,29320
461,71027
—
—
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|31+0
37+0
—
—
|31
37
—
—
|44.243
45.200
—
—
|399,14213
460,83614
—
—
|Ankara Medipol Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|48+0
48+0
—
—
|48
48
—
—
|43.734
45.500
—
—
|399,74330
460,49740
—
—
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
1+0
—
—
|51
1
—
—
|53.987
50.800
—
—
|387,58688
454,28891
—
—
|Lokman Hekim Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
42+0
—
—
|51
42
—
—
|49.563
51.100
—
—
|392,74281
453,99244
—
—
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
10+0
—
—
|20
10
—
—
|50.950
51.400
—
—
|391,16424
453,62908
—
—
|Altınbaş Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|56+0
24+0
10+0
10+0
|56
24
10
10
|63.068
55.300
50.615
43.500
|377,76212
449,03500
418,84755
413,88215
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
59+0
63+0
54+0
|59
59
63
54
|75.247
58.500
50.603
44.600
|365,45485
445,48077
418,86504
412,03362
|Yeditepe Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
59+0
60+0
58+0
|59
59
60
58
|53.773
58.500
57.494
54.500
|387,82664
445,41845
409,51461
396,50654
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|35+0
51+0
—
—
|35
51
—
—
|55.446
59.500
—
—
|385,95060
444,26267
—
—
|Biruni Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|85+0
76+0
41+0
76+0
|85
76
41
76
|63.198
59.800
48.947
53.000
|377,63159
443,97049
421,28550
398,63131
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke)
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|45+0
37+0
14+0
—
|41
37
14
—
|Dolmadı
60.000
54.390
—
|Dolmadı
443,69231
413,66309
—
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
59+0
—
—
|68
59
—
—
|53.130
61.000
—
—
|388,57875
442,53974
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|77+0
85+0
18+0
—
|77
85
18
—
|77.529
62.400
57.062
—
|363,24633
440,96723
410,10090
—
|Kapadokya Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|51+0
39+0
—
—
|51
39
—
—
|71.582
69.500
—
—
|369,06222
432,89772
—
—
|Antalya Bilim Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
42+0
—
—
|42
42
—
—
|74.326
69.900
—
—
|366,34253
432,45734
—
—
|Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa)
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|21+0
19+0
5+0
6+0
|19
6
5
6
|Dolmadı
—
42.488
38.000
|Dolmadı
—
430,73688
423,53128
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
51+0
—
—
|59
51
—
—
|72.390
71.500
—
—
|368,26529
430,55034
—
—
|Biruni Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|42+0
34+0
18+0
31+0
|42
34
18
31
|69.468
72.700
52.124
61.200
|371,17201
429,17983
416,74945
386,74342
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
51+0
—
—
|60
51
—
—
|76.595
73.700
—
—
|364,13824
428,12503
—
—
|İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|Diş Hekimliği (İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|23.819
—
—
—
|427,22340
—-
—
—
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|24.354
—
—
—
|426,34120
—-
—
—
|İstanbul Kent Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|60+0
51+0
—
—
|60
51
—
—
|62.855
77.300
—
—
|377,99990
423,88470
—
—
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (4 Yıllık)
|SAY
|1+1
—
—
—
|2
—
—
—
|27.198
—
—
—
|421,88972
—-
—
—
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa)
|Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|10+0
10+0
—
—
|10
10
—
—
|77.882
79.300
—
—
|362,87965
421,62595
—
—
|İstinye Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|27.446
—
—
—
|421,48669
—-
—
—
|Üsküdar Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|28.740
—
—
—
|419,55337
—-
—
—
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|31.256
—
—
—
|415,93630
—-
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|32.772
—
—
—
|413,77285
—-
—
—
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|33.266
—
—
—
|413,04605
—-
—
—
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|34.203
—
—
—
|411,68871
—-
—
—
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|6+0
—
—
—
|6
—
—
—
|34.559
—
—
—
|411,22238
—-
—
—
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|34.992
—
—
—
|410,63664
—-
—
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|57+0
68+0
64+0
47+0
|57
62
64
47
|77.871
—
56.898
50.700
|362,89113
—
410,30580
402,34875
|Giresun Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|35.453
—
—
—
|410,07701
—-
—
—
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|Diş Hekimliği (4 Yıllık)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|35.691
—
—
—
|409,73387
—-
—
—
|Girne Üniversitesi (Girne)
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|46
66
7
—
|46
66
7
—
|Dolmadı
—
60.363
—
|Dolmadı
—
405,67432
—
|Üsküdar Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|27+0
—
—
—
|27
—
—
—
|39.557
—
—
—
|404,83418
—-
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|59+0
80+0
13+0
—
|8
32
13
—
|Dolmadı
—
63.824
—
|Dolmadı
—
401,14800
—
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|43.570
—
—
—
|399,94802
—-
—
—
|İstinye Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
—
—
—
|33
—
—
—
|46.580
—
—
—
|396,38733
—-
—
—
|Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt)
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
33+0
25+0
27+0
|34
20
25
27
|61.211
—
68.097
55.900
|379,76996
—
395,68341
394,43596
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|30+0
59+0
56+0
40+0
|19
33
56
40
|Dolmadı
—
71.686
61.300
|Dolmadı
—
391,36830
386,60463
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|85+0
81+0
79+0
79+0
|60
74
79
79
|Dolmadı
—
72.331
64.000
|Dolmadı
—
390,55086
382,93905
|İstanbul Okan Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|21+0
—
—
—
|21
—
—
—
|51.968
—
—
—
|389,88478
—-
—
—
|Üsküdar Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|58.880
—
—
—
|382,22639
—-
—
—
|Bahçeşehir Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|68+0
68+0
54+0
—
|67
60
54
—
|Dolmadı
—
81.748
—
|Dolmadı
—
379,54562
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—-
|1
—
—
—-
|65.491
—
—
—-
|375,23116
—-
—
—-
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|65.776
—
—
—
|374,92004
—-
—
—
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|16+0
—
—
—
|16
—
—
—
|70.686
—
—
—
|369,91524
—-
—
—
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|8+0
50+0
—
—
|8
11
—
—
|75.209
—
—
—
|365,48482
—
—
—
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|14+0
—
—
—
|14
—
—
—
|76.461
—
—
—
|364,26427
—-
—
—
|Nişantaşı Üniversitesi
|Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|33+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İstanbul Atlas Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|34+0
—
—
—
|22
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|20+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
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