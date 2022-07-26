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Haberler Gündem Diş hekimliği taban puanları ÖSYM 2022: Diş hekimliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

Diş hekimliği taban puanları ÖSYM 2022: Diş hekimliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları sınavda aldığı puan ölçüsünde tercihlerini şekillendirecek. Diş Hekimliği bölümünde okumak isteyen adaylar üniversite taban puanı ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İşte Diş hekimliği taban puanları...

26.07.2022 - 20:08 | Güncelleme: ABONE OL
Diş hekimliği taban puanları ÖSYM 2022: Diş hekimliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları!

YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında Diş Hekimliği gelmektedir. İşte Diş hekimliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday Diş Hekimliği taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 Diş Hekimliği bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması….

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kontenjan Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı Sırası Taban Puanı
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0
7+0
6+0		 10
10
7
6		 5.064
5.880
3.586
3.540		 472,73606
519,52985
513,64832
511,13117
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 11.455
12.500
13.063
15.800		 451,23693
505,33035
482,99019
469,33580
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
14+0
8+0
10+0		 14
14
8
10		 11.536
13.800
10.089
10.700		 451,03311
503,06609
490,57264
483,47322
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 150+4
140+4
140+4
150+4		 154
144
144
154		 16.878
17.300
13.017
13.300		 439,30889
497,40744
483,09837
475,72830
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
6+0
6+0		 9
9
6
6		 22.031
18.900
15.277
15.300		 430,06113
495,03402
477,84779
470,68936
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
15+0
10+0
11+0		 14
15
10
11		 18.029
19.600
15.712
15.000		 437,07231
493,98163
476,88261
471,21447
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
14+0
9+0
9+0		 11
14
9
9		 22.263
20.300
17.949
16.800		 429,68388
492,89026
472,08873
466,82976
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 22.061
20.700
17.652
16.400		 430,02470
492,33145
472,76446
467,81922
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 21.281
21.300
18.534
16.900		 431,25603
491,45747
470,93797
466,67283
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 23.203
21.900
19.479
18.800		 428,21912
490,59629
469,04674
462,01135
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 140+4
140+4
160+4
160+4		 144
144
164
164		 22.802
22.000
19.694
18.600		 428,85111
490,49886
468,67549
462,42958
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 140+4
130+4
120+3
120+3		 144
134
123
123		 23.468
22.500
20.069
19.200		 427,76280
489,77175
467,94750
461,15975
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 110+3
110+3
110+3
100+3		 113
113
113
103		 23.775
22.700
20.713
19.500		 427,28855
489,55612
466,74087
460,45383
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 30+1
30+1

 31
31

 23.593
22.800

 427,58463
489,31062
Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
12+0
6+0
 12
12
6
 23.969
22.900
19.940
 426,97403
489,25871
468,18742
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 24.334
23.300
20.982
19.800		 426,37091
488,69864
466,24353
459,71624
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0

 10
9

 24.312
23.700

 426,40392
488,10088
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 25.311
23.700
21.423
20.200		 424,87258
488,07994
465,41899
458,73231
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 25.350
24.000
21.445
20.200		 424,80914
487,75387
465,38875
458,65417
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 80+2
90+3
90+3
80+2		 82
93
93
82		 25.345
24.100
21.458
20.000		 424,82112
487,50119
465,37263
459,28926
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
14+0
9+0
9+0		 15
14
9
9		 25.411
24.200
20.507
19.600		 424,67950
487,44450
467,10233
460,14344
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0

 10
9

 25.914
24.300

 423,83669
487,26630
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 25.506
24.400
22.113
20.700		 424,51458
487,18114
464,14492
457,52698
Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 70+2
60+2

 72
62

 25.619
24.700

 424,32936
486,69925
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 110+3
100+3
100+3
100+3		 113
103
103
103		 26.170
24.800
22.314
21.700		 423,44373
486,64465
463,72547
455,40978
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
6+0
4+0
4+0		 8
6
4
4		 26.236
24.800
21.534
20.500		 423,32703
486,53694
465,22095
457,95382
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 62
26.845
25.200
22.551		 422,41630
486,05231
463,31119
454,46037
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 26.623
25.200
22.231
20.800		 422,75011
486,03949
463,88698
457,30899
Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
8+0
5+0
 9
8
5
 26.679
25.300
23.091
 422,66880
485,84210
462,33251
Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 27.043
25.500
22.427
21.200		 422,11921
485,52836
463,52711
456,52959
Selçuk Üniversitesi (Konya) Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 26.811
25.900
22.947
21.600		 422,45951
485,12026
462,57806
455,61061
Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 120+3
110+3
110+3
100+3		 123
113
113
103		 27.343
26.200
23.346
22.000		 421,63683
484,60454
461,87134
454,61072
İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 28.159
26.500
23.725
22.400		 420,44968
484,24159
461,25609
453,85604
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 27.915
26.900
24.560
23.100		 420,78940
483,77832
459,78741
452,28924
Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 28.541
26.900
24.263
22.700		 419,86167
483,76856
460,30202
453,11523
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0
12+0
8+0
7+0		 13
12
8
7		 27.551
26.900
21.657
20.700		 421,31165
483,73595
465,00484
457,64559
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 28.889
27.200
24.488
23.100		 419,33430
483,38056
459,91957
452,33652
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 60+2
40+1
40+1
 62
41
41
 29.480
27.200
24.874
 418,45704
483,34471
459,20511
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 29.674
27.600
24.563
23.000		 418,20168
482,78954
459,78540
452,59033
Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 29.297
27.900
24.992
23.300		 418,69718
482,40678
458,97016
451,89448
Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 28.947
27.900
25.200
24.000		 419,25688
482,36733
458,63566
450,43834
İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
9+0

 11
9

 29.058
28.100

 419,08064
482,15118
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
8+0

 9
8

 30.496
28.200

 417,03435
482,08117
Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
90+3		 103
93
93
93		 30.157
28.600
25.124
23.700		 417,52409
481,52891
458,73854
451,00356
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 30.345
28.600
25.004
23.500		 417,25622
481,47237
458,94387
451,45550
Trakya Üniversitesi (Edirne) Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 30.590
28.800
24.981
23.100		 416,89505
481,28898
458,99365
452,42162
İnönü Üniversitesi (Malatya) Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 30.132
28.800
25.495
23.600		 417,55718
481,22804
458,09873
451,15576
Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 120+3
110+3
110+3
100+3		 123
113
113
103		 29.921
28.800
25.967
24.300		 417,86228
481,19799
457,30149
449,74677
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 30.739
28.900
25.731
24.000		 416,67762
481,09647
457,73104
450,41444
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 30.214
28.900
25.329
23.600		 417,44615
481,06074
458,39761
451,19815
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 15+0
18+0
9+0
9+0		 15
18
9
9		 27.238
28.900
21.847
21.400		 421,83043
481,05277
464,66760
456,01240
İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0

 10
9

 31.861
29.000

 415,08533
480,91907
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 5+0
9+0

 5
9

 27.752
29.200

 421,04078
480,73901
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 14+0
15+0
9+0
8+0		 14
15
9
8		 30.376
29.300
23.130
23.400		 417,22305
480,61900
462,25819
451,74274
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
11+0
7+0
6+0		 11
11
7
6		 30.844
29.800
22.280
21.500		 416,54881
479,97294
463,79355
455,70719
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 32.297
30.000
26.626
24.800		 414,42687
479,65601
456,15414
448,74977
Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 8+0
8+0

 8
8

 28.755
30.100

 419,53562
479,64065
Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0
6+0
5+0		 9
9
6
5		 28.392
30.100
21.952
21.100		 420,08367
479,55832
464,45116
456,59346
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 80+2
90+3
90+3
80+2		 82
93
93
82		 31.285
30.200
26.728
24.900		 415,89914
479,48709
455,95414
448,50748
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 32.449
30.600
26.821
25.200		 414,23367
478,85570
455,81648
448,01986
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 150+4
150+4
150+4
120+3		 154
154
154
123		 32.056
30.700
27.296
25.500		 414,80010
478,78867
454,98935
447,39905
Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
90+3		 103
93
93
93		 32.623
31.000
27.393
25.500		 413,98461
478,38423
454,84378
447,31795
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 33.177
31.000
27.188
25.400		 413,19093
478,35780
455,17550
447,63255
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
9+0

 9
9

 32.626
31.000

 413,97903
478,33144
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 3+0
3+0
4+0
4+0		 3
3
4
4		 28.099
31.300
26.643
23.500		 420,53934
477,95313
456,10860
451,43429
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 90+3
80+2
80+2
60+2		 93
82
82
62		 33.200
31.300
27.658
25.600		 413,15642
477,89830
454,36202
447,06717
İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
11+0
7+0
6+0		 12
11
7
6		 30.904
31.400
23.158
23.400		 416,44842
477,86685
462,21088
451,62581
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 33.195
31.700
28.034
26.100		 413,16713
477,40934
453,69148
446,18183
Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 34.036
32.100
28.251
26.200		 411,91141
476,96427
453,33103
445,92675
Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2

 62
62

 35.092
32.200

 410,52249
476,79926
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2

 62
62

 35.060
32.500

 410,56506
476,58433
Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
7+0

 9
7

 34.487
32.500

 411,31723
476,56729
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 33.383
32.500
28.300
26.100		 412,89397
476,52371
453,25154
446,04327
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0
10+0
 10
10
10
 35.305
32.500
29.870
 410,27178
476,50702
450,64144
İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 10+0
9+0

 10
9

 32.616
32.600

 413,99285
476,36078
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 35.011
32.800
28.687
26.400		 410,61979
476,14474
452,61746
445,56502
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 32.391
32.800
28.737
26.800		 414,30876
476,12440
452,53842
444,86482
Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 2+0
2+0
4+0
 2
2
4
 30.368
32.900
31.618
 417,23277
476,04965
447,77102
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) (4 Yıllık) SAY 2+1
2+1
4+1
 3
3
5
 36.638
33.000
30.671
 408,54127
475,83469
449,27320
Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 34.820
33.100
29.076
26.600		 410,88382
475,70925
451,99896
445,12580
Harran Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 80+2
80+2
80+2
60+2		 82
82
82
62		 35.218
33.400
29.276
26.900		 410,37049
475,36207
451,65733
444,46733
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 70+2
60+2
70+2
60+2		 72
62
72
62		 35.595
33.500
29.403
27.000		 409,88312
475,25270
451,44381
444,35124
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 9+0
11+0
7+0
6+0		 9
11
7
6		 28.614
33.700
22.105
21.700		 419,73554
475,01932
464,15973
455,25927
Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 60+2
40+1
40+1
30+1		 62
41
41
31		 36.170
33.700
29.633
27.200		 409,12275
474,95238
451,06470
443,98423
Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 60+2
60+2

 62
62

 36.253
34.000

 409,03311
474,58862
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 13+0
15+0
15+0
10+0		 13
15
15
10		 36.311
34.200
30.098
26.900		 408,95275
474,32572
450,24594
444,51900
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt) Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0
7+0
5+0
3+0		 6
7
5
3		 36.743
34.700
30.551
27.400		 408,41237
473,70474
449,46270
443,58159
Girne Üniversitesi (Girne) Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
12+0
11+0
6+0		 11
12
11
6		 37.411
34.700
30.744
27.300		 407,56537
473,68110
449,15201
443,81529
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (4 Yıllık) SAY 10+1
10+1

 11
11

 37.398
34.700

 407,57382
473,67958
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 19+0
8+0
8+0
4+0		 19
8
8
4		 38.747
35.000
30.807
27.700		 405,87828
473,34156
449,03507
443,02762
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 11+0
15+0
13+0
9+0		 11
15
13
9		 37.706
35.900
30.958
28.200		 407,20754
472,16506
448,79658
441,85770
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 12+0
10+0
6+0
 12
10
6
 37.618
35.900
30.983
 407,31461
472,13557
448,75909
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 74+0
82+0
85+0
95+0		 74
82
85
95		 39.540
38.100
34.616
31.900		 404,86128
469,48149
442,80772
434,66461
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0
10+0
 10
10
10
 42.258
38.700
38.575
 401,49818
468,76371
436,55820
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 48+0
48+0

 48
48

 38.483
38.700

 406,20462
468,68874
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0
3+0

 2
3

 39.548
39.100

 404,84568
468,17388
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0
3+0

 2
3

 38.776
39.900

 405,84894
467,13560
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 58+0
74+0
76+0
77+0		 58
74
76
77		 41.999
40.900
40.559
36.900		 401,80891
465,93977
433,54233
425,38458
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 13+0
13+0
24+0
 13
13
24
 43.065
41.100
41.589
 400,54165
465,71338
432,01963
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 1+0
2+0

 1
2

 40.623
41.500

 403,51363
465,24581
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan- Kazakistan) Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 15+0
15+0
5+0
 15
15
5
 45.341
42.000
38.640
 397,83210
464,73040
436,46036
Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 16+0
16+0
18+0
14+0		 16
16
18
14		 48.770
43.700
51.004
54.900		 393,75770
462,70168
418,33918
395,86169
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 2+0
3+0

 2
3

 41.588
44.500

 402,29320
461,71027
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 31+0
37+0

 31
37

 44.243
45.200

 399,14213
460,83614
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 48+0
48+0

 48
48

 43.734
45.500

 399,74330
460,49740
İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
1+0

 51
1

 53.987
50.800

 387,58688
454,28891
Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 51+0
42+0

 51
42

 49.563
51.100

 392,74281
453,99244
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 20+0
10+0

 20
10

 50.950
51.400

 391,16424
453,62908
Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 56+0
24+0
10+0
10+0		 56
24
10
10		 63.068
55.300
50.615
43.500		 377,76212
449,03500
418,84755
413,88215
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 59+0
59+0
63+0
54+0		 59
59
63
54		 75.247
58.500
50.603
44.600		 365,45485
445,48077
418,86504
412,03362
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 59+0
59+0
60+0
58+0		 59
59
60
58		 53.773
58.500
57.494
54.500		 387,82664
445,41845
409,51461
396,50654
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 35+0
51+0

 35
51

 55.446
59.500

 385,95060
444,26267
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 85+0
76+0
41+0
76+0		 85
76
41
76		 63.198
59.800
48.947
53.000		 377,63159
443,97049
421,28550
398,63131
Lefke Avrupa Üniversitesi (Lefke) Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 45+0
37+0
14+0
 41
37
14
 Dolmadı
60.000
54.390
 Dolmadı
443,69231
413,66309
İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 68+0
59+0

 68
59

 53.130
61.000

 388,57875
442,53974
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 77+0
85+0
18+0
 77
85
18
 77.529
62.400
57.062
 363,24633
440,96723
410,10090
Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 51+0
39+0

 51
39

 71.582
69.500

 369,06222
432,89772
Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 42+0
42+0

 42
42

 74.326
69.900

 366,34253
432,45734
Ada Kent Üniversitesi (Gazimağusa) Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 21+0
19+0
5+0
6+0		 19
6
5
6		 Dolmadı

42.488
38.000		 Dolmadı

430,73688
423,53128
İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
51+0

 59
51

 72.390
71.500

 368,26529
430,55034
Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 42+0
34+0
18+0
31+0		 42
34
18
31		 69.468
72.700
52.124
61.200		 371,17201
429,17983
416,74945
386,74342
İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 60+0
51+0

 60
51

 76.595
73.700

 364,13824
428,12503
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği (İngilizce) (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 23.819


 427,22340
—-
Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 24.354


 426,34120
—-
İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 60+0
51+0

 60
51

 62.855
77.300

 377,99990
423,88470
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (4 Yıllık) SAY 1+1


 2


 27.198


 421,88972
—-
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 10+0
10+0

 10
10

 77.882
79.300

 362,87965
421,62595
İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 7+0


 7


 27.446


 421,48669
—-
Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 28.740


 419,55337
—-
İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 31.256


 415,93630
—-
Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 32.772


 413,77285
—-
İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 33.266


 413,04605
—-
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 34.203


 411,68871
—-
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SAY 6+0


 6


 34.559


 411,22238
—-
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 34.992


 410,63664
—-
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 57+0
68+0
64+0
47+0		 57
62
64
47		 77.871

56.898
50.700		 362,89113

410,30580
402,34875
Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 60+2


 62


 35.453


 410,07701
—-
Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği (4 Yıllık) SAY 40+1


 41


 35.691


 409,73387
—-
Girne Üniversitesi (Girne) Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 46
66
7
 46
66
7
 Dolmadı

60.363
 Dolmadı

405,67432
Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 27+0


 27


 39.557


 404,83418
—-
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 59+0
80+0
13+0
 8
32
13
 Dolmadı

63.824
 Dolmadı

401,14800
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 15+0


 15


 43.570


 399,94802
—-
İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 33+0


 33


 46.580


 396,38733
—-
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Güzelyurt) Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0
33+0
25+0
27+0		 34
20
25
27		 61.211

68.097
55.900		 379,76996

395,68341
394,43596
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 30+0
59+0
56+0
40+0		 19
33
56
40		 Dolmadı

71.686
61.300		 Dolmadı

391,36830
386,60463
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 85+0
81+0
79+0
79+0		 60
74
79
79		 Dolmadı

72.331
64.000		 Dolmadı

390,55086
382,93905
İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 21+0


 21


 51.968


 389,88478
—-
Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 7+0


 7


 58.880


 382,22639
—-
Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 68+0
68+0
54+0
 67
60
54
 Dolmadı

81.748
 Dolmadı

379,54562
Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 1+0


—-		 1


—-		 65.491


—-		 375,23116
—-

—-
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 25+0


 25


 65.776


 374,92004
—-
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 16+0


 16


 70.686


 369,91524
—-
İstanbul Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 8+0
50+0

 8
11

 75.209


 365,48482
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 14+0


 14


 76.461


 364,26427
—-
Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 33+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 7


 Dolmadı


 Dolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) SAY 34+0


 22


 Dolmadı


 Dolmadı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) SAY 20+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı

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