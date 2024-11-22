DİŞ HEKİMLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

22 Kasım, Türkiye'de Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaktadır çünkü Türk tıp tarihinde diş hekimliği eğitimi açısından önemli bir dönüm noktası olan 22 Kasım 1908, İstanbul'da ilk dişçilik okulunun açıldığı tarihtir.

Bu okul, Darülfünun-ı Osmani Tıp Fakültesi'ne bağlı Dişçi Mekteb-i Aliyesi adıyla kurulmuş ve diş hekimliği mesleğinin bilimsel bir temele dayalı olarak öğretilmesi yolunda ilk adım olmuştur. Bu tarih, diş hekimliğinin Türkiye'de modern bir meslek haline gelmesinin başlangıcını simgelemektedir.

Ayrıca, Diş Hekimliği Haftası da 22-27 Kasım tarihleri arasında kutlanarak diş hekimlerinin toplum sağlığına katkıları, ağız ve diş sağlığının önemi vurgulanır.

Bu özel gün, hem diş hekimlerinin emeklerinin takdir edilmesi hem de ağız ve diş sağlığı bilincinin artırılması için bir fırsat sunar.