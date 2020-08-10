Diş gıcırdatma psikolojik olarak ortaya çıkan stres ve sinir hallerinin uyku sırasında tepki vermesi halidir. Bruksizm denilen diş gıcırdatma hastalığı; üzerinde önemle durulması gerekli olan bir rahatsızlıktır.

Uykudayken dişlerin sıkılması, gıcırdatılması ve kenetlenmesi durumu oluşur. Genelde uyku halinde iken ortaya çıkmasının yanında bazen gün içerisinde de yaşanabilmektedir. Ancak bu durumu yaşayan kişiler bunu pek farketmezler. Bu durum ancak birileri tarafından söylenmesiyle anlaşılır ve kabul edilir. Bu hastalık oldukça önem taşımaktadır. Dişlerin bu şekilde gıcırdatılması ile dişlerde büyük hasarlar oluşabilir ve psikolojik olarak da etki edebilir. Bu gıcırdatma normalde yapılamayacak bir ses ile oluşur.

Diş gıcırdatmasının en önemli nedeni yaşanan strestir. Bazen dişler arasında oluşan kapanma sorunu da yaratabilir ancak en önemlisi psikolojik olarak yaşanan sorunlar ve aşırı sinirlilik, titizlik ve hassaslık neden teşkil edebilmektedir. Gün içinde yaşanan her türlü sorunun bilinçaltındaki tepkimesi gece uykuda çıkarak diş gıcırdatma sorununun yaşanmasına neden olabilmektedir.

Diş gıcırdatması özellikle dişlere çok zarar vermektedir.

Diş minelerine etki ederek, diş boyunda kısalmalar oluşabilmektedir.

Diş çiğneme yüzeylerinde aşınmanın artmasına neden olur.

Diş etlerinde çekilme ve dişlerde kırılma ortaya çıkar.

Ağızda yaralar, çene ağrısı, baş ağrısı, yanak ve şakak kaslarında ağrı oluşturur.

Dişlerde sızlamaya neden olur.

Diş ve çene bağlarında gevşekliğe yol açarak diş dökülmelerini oluşturur.

Bu gibi durumlar uzun süreli yaşanan diş gıcırdatmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. İlk başlarda bu sorunlar oluşmayabilir.

Diş Gıcırdatma Tedavisi Nasıl Yapılır?

Diş gıcırdatmalarına önlem olması açısından slikon içerikli diş plakları kullanılabilir. Ancak fazla etkisi olmadığı için; psikolojik olarak terapiler, kas gevşetici ilaçlar, eksik dişler için protez ve kusurlu dolgu ya da kaplamalarda düzeltmeler yapılarak önlem alınmaktadır.