Fenerbahçe'nin sözleşme uzattığı için pişman olduğu Nabil Dirar, eski kulübü Club Brugge'e dönebilir. Belçika basınından voetbalnieuws.be'nin haberine göre; Brugge, Faslı oyuncu için harekete geçecek. Haberde Dirar'ın kendini çok geliştirdiği bilgisine yer verilirken, Brugge taraftarı ile olan bağına da vurgu yapıldı.

Öte yandan Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mauricio Isla’ya Real Betis, yıllık 600 bin euro önerdi... Şilili oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve sözleşmenin ilerleyen günlerde imzalanacağı belirtildi.