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Haberler Futbol Avrupa Ligi CANLI YAYIN | Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe FB maçı şifresiz canlı izle

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşıyor. 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için sahada... İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı

Giriş: 03.11.2022 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL
CANLI YAYIN | Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe FB maçı şifresiz canlı izle

STAT: Cracovia Stadı
HAKEM: Duje Strukan
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen

DINAMO KIEV: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Arda Güler, Arao, Crespo, Valencia, Lincoln, Batshuayi

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Son müsabakalar öncesinde 11 puanla Fransa'nın Rennes takımının +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertliler, grubu zirvede bitirmek için mücadele ediyor.

Fenerbahçe, grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev karşısında kazanmanın yanı sıra averajını yükseltmeye de çalışacak. Kanarya grubu zirvede bitirmesi durumunda son 16'ya direkt katılacak ve 9 Mart'a kadar Avrupa'da maç oynamayacak. Sarı-lacivertlilerin koltuğunu koruması ülke puanına 5 katsayı eklemesini sağlayacak.

Sarı-lacivertlilerin takipçisi Rennes ise AEK Larnaca ile evinde karşılaşıyor.

252. RANDEVU

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 93 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 323 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 79 40 23 16 116 78
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6
TOPLAM 251 93 55 103 323 365

KUPA 2'DE 134. MAÇ

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 133 müsabakada 58 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 188 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 79 maça çıktı. Bu müsabakalarda 40 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 116 gol atarken, 78 gol yedi.

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