Dimitris Pelkas'ın yeni durağı belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dimitris Pelkas'ın yeni durağı Türkiye oldu.
Son olarak Hull City formasını terleten Yunan futbolcu, Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Rams Başakşehir ile anlaşma sağladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"