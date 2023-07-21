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        Haberler Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Dimitris Pelkas'ın yeni durağı belli oldu! - Rams Başakşehir Haberleri

        Dimitris Pelkas'ın yeni durağı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:31
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        Pelkas'ın yeni durağı belli oldu!
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        Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dimitris Pelkas'ın yeni durağı Türkiye oldu.

        Son olarak Hull City formasını terleten Yunan futbolcu, Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Rams Başakşehir ile anlaşma sağladı.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

        Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz"

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