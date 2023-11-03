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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Dimitris Itoudis: 3. periyot bizim için ders oldu - Basketbol Haberleri

        Dimitris Itoudis: 3. periyot bizim için ders oldu

        Fenerbahçe Beko başantrenörü Dimitris Itoudis, Olympiakos'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 00:06 Güncelleme: 03.11.2023 - 00:06
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        Itoudis: 3. periyot bizim için ders oldu
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        THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-77 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, derin kadronun avantajını iyi şekilde kullandıklarını söyledi.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, sözlerine takımını tebrik ederek başladı.

        Karşılaşmaya ciddi şekilde başlayıp, Pierre ile ilk 8 dakikada 14 sayı ürettiklerini vurgulayan Itoudis, şöyle devam etti:

        "Ancak Pierre sakatlandı ve onu kaybettik. Bu sebeple Hayes-Davis'i 40 dakika sahada tutmak zorunda kaldık. Sonrasında Olympiakos'un top kontrolünü ve uzunlarla kısaların bağlantısını koparmaya çalıştık. Üçüncü periyotta hücumlarımız kötüydü. Rakip de hücumda iyiydi ve bir şekilde geri geldiler. Ama derin bir kadromuz var. Yam Madar sakatlıktan döndü, bugün katkı sağladı. Derin kadromuzun avantajını kullandık. Farklı bir sonuç olabilirdi ama çok iyi bir takıma karşı oynadık. Olympiakos defalarca dörtlü final oynamış bir takım. Özellikle 3. periyot bizim için ders oldu. Bunların üzerine çalışacağız. "

        Fenerbahçe taraftarının galibiyette büyük rol oynadığını da dile getiren Itoudis, "Fenerbahçe ailesinde hangi spor dalı olursa olsun birlik olmak gerekiyor. Biz de bunu görüyoruz. Destek çok önemli." açıklamasını yaptı.

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