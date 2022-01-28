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Türk sinemasında yaprak dökümü sürüyor. Sinemanın dev ismi Fatma Girik'in ardından bu kez de filmlerde 'anne' rolüne hayat veren Yeşilçam emekçisi Diler Saraç hayatını kaybetti. Saraç bir süredir karaciğer kanseri tedavisi görüyordu.





VEFAT HABERİNİ KIZI DUYURDU

Saraç'ın vefat haberini kızı Flora Trakyalı'dan sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik...

Tanıyan ve seven herkesin başı sağolsun..

YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ

Diler Saraç, 1937 yılında İzmir’de doğdu. Karşıyaka Lisesi orta kısmını bitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi’nin Artist Yarışması’na katılarak oyunculuğa katıldı. Aşka Karşı Gelinmez filmiyle sinemaya geçti. Pisi Pisi (1975) filmindeki rolüyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Kısmetin En Güzeli, Acı Aşk, Çocuk Hırsızı Cafer gibi filmler başta olmak üzere 200'den fazla film ve TV dizisinde rol aldı. Son olarak 2007 yılında Sana Mecburum adlı dizide oynadı.