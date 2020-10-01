"Milli Parkımız çok yoğun bir sezon geçirdi. Haziran ayından itibaren 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladık. Günlük ortalama ziyaretçi sayımız geçen yılki ortalamaların üzerindeydi. Bizim için öncelik her zaman, buraya gelen ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğiydi. Bu kapsamda ciddi önlemler aldık. Gerek girişler aşamasındaki güvenlik uygulamaları gerekse günübirlik alanlarda hijyen ve güvenlik önlemlerini başarılı şekilde gerçekleştirdik."