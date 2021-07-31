Dilek ağacıydı! Şimdi ise...

Dikili ilçesinin Nebiller Mahallesi sınırlarında bulunan Aşıklar Şelalesi, doğal güzelliğinin yanı sıra özellikle yaz aylarında şelaleden dökülen serin sularıyla vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alıyor.
HİJYEN KURALLARI İHLAL EDİLDİ
Tatlı su balıkları ve su kaplumbağaları gibi birçok hayvanın da yaşam alanı olan ve içerisinde birçok mağarayı da bulunan Aşıklar Şelalesi’nde, bir de çaput bağlandığı dilek ağacı yer alıyor. Ancak dilek ağacındaki çaputların yerini son zamanlarda maskeler almaya başladı. Koronavirüsün sona ermesini dileyenler, buraya gelerek dilek ağacına maskelerini asmaya başladı.
Dilek ağacı üzerinde bulunan maskelerin görüntü kirliliğine sebep olurken, maskelerin ağaca asılması hijyen kuralları açısından da sorun teşkil ediyor.
"AŞINIZI OLUN, DOĞAYA DA ZARAR VERMEYİN"
Aşıklar Şelalesi’nde bulunan bir işletmenin yöneticisi Uğur Dundar, insanların korona virüsünün sona ermesi dileğiyle ağaca maske astıklarını söyledi.
Uğur Dundar, yapılan işi yanlış bulduğunu ve doğanın kirlenmesine yol açtığını ifade ederek, “Bu şekilde yapılmaması lazım. İnsanlarımıza anlatıyoruz ama yetersiz kalıyor. En güzeli aşınızı olun, böyle şeylere başvurmayın. İnancınız sonsuz olsun ama bu şekilde bir inanca sahip olursanız hiçbir yere varamazsınız. Aşınızı olun, doğaya da zarar vermeyin. Güzel bir doğa var, bu doğa hepimizin sahip çıkması gereken bir şey” dedi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!