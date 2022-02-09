"O SAHNEDE ÇOK DUYGULANDIM"

Büşra Pekin'den övgü dolu sözlerle bahseden Karakaş, "Filmi izlerken tabii ki çok duygulandım. Çocuk yaşta evlendirildiği sahnede gözyaşlarımı tutamadım. Ben aslında Demet Akbağ'ın canlandırmasını isterdim ama Büşra kardeşim de aslanlar gibi rolünü oynamış. Komedi oyuncusunun böyle bir dram filminde gösterdiği bu performans takdire şayan. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.