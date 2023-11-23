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        Haberler Gündem Dilan Yeşilgöz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Hollanda Başbakan Adayı Dilan Yeşilgöz'ün hayatı ve kariyeri

        Dilan Yeşilgöz kimdir, nereli? Hollanda Başbakan Adayı Dilan Yeşilgöz'ün hayatı

        Hollanda başbakanlık seçimleri kapsamında sandık başında. Hatırlanacağı üzere Hollanda'da koalisyon hükümetinin istifasının ardından Hollanda Başbakanı Rutte de istifa etmişti. Mark Rutte'den boşalan koltuğun en iddialı adayları arasında Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz–Zegerius yer alıyor. Peki, "Dilan Yeşilgöz kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte Hollanda Başbakan Adayı Dilan Yeşilgöz'ün hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 10:46 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:46
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        • 1

          Hollanda'nın ilk kadın Başbakan adayı Dilan Yeşilgöz'ün hayatı ve kariyeri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 14 Ekim 2010'dan bu yana aralıksız Başbakanlık görevini sürdüren Mark Rutte, hükümetin istifası üzerine görevinden istifa etmişti. Dilan Yeşilgöz'ün Başbakan adaylarının arasında yer alması dünya basınında geniş yer bulurken, hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, "Dilan Yeşilgöz kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte Dilan Yeşilgöz biyografisi...

        • 2

          DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

          Hollanda'da siyaset hayatını sürdüren Dilan Yeşilgöz, 18 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya geldi.

          12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından ailesi ile beraber Hollanda'ya yerleşti.

          Siyasi hayatına Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nde başladı. 2014 ve 2017 seçimlerinde parti listesinden Amsterdam Kent Konseyi üyeliğine seçildi.

          25 Mayıs 2021’de Hollanda Hükûmeti’nde Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı.

          10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev aldı.

          Başbakan Mark Rutte’nin siyaseti bırakma kararından sonra 18 Ağustos 2023’te oybirliğiyle VVD’nin genel başkanı seçildi.

        • 3

          SEÇİLİRSE HOLLANDA'NIN İLK KADIN VE GÖÇMEN KÖKENLİ BAŞBAKANI OLACAK

          46 yaşındaki Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, geçtiğimiz gün adaylığını açıkladı. Türkiye'den Hollanda'ya çocukken göç eden Yeşilgöz, seçilmesi durumunda VVD'nin ilk kadın başkanı, Hollanda'nın ilk kadın göçmen kökenli başbakanı olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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