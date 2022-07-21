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Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir? Engin Polat aslen nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

31 yaşına giren Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Dilan Polat'ın kendisine aldığı milyonluk doğum günü hediyeleri ile gündem olan eşi Engin Polat'ın hayatı merak konusu oldu? Dilan Polat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ne iş yapıyor? İşte merak konusu olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın hayatı...

21.07.2022 - 17:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat, doğum gününde eşinden aldığı hediyelerle gündeme geldi ve eşi Engin Polat da merak konusu oldu. İşte Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın hayat hikayesine ilişkin bilgiler... 

  • DİLAN POLAT KİMDİR?

    Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başladı ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı. Daha sonra ise ablası ile birlikte güzellik merkezi açtı ve yakaladığı başarı ardından şube sayısını çoğalttı. Genç yaşta bir evlilik yapan Dilan Polat'ın 2 çocuğu var.

  • ENGİN POLAT KİMDİR?

    Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat'ın Çiftin bu evliliğinden ilk olarak kızları Nilda Polat dünyaya geldi. Daha sonra Milan Efe adında ikinci çocukları dünyaya gelen Polat çiftinin kızı 10, oğlu ise 2 yaşındadır. Dipomed medikalin kurucu ve yönetim kurulu başkanı olan Engin Polat, 31 yaşında ve İstanbul doğumlu. 

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