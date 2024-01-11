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        Haberler Magazin "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti! Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen boşanıyor!

        "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti! Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen boşanıyor!

        Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından birçok fenomen mercek altına alınmış ve bazılarına soruşturma başlatılmıştı. Bu isimlerden biri de Neslim Güngen olmuştu. Mal varlıklarına en konulan Güngen dün sosyal medya hesabından ihaneti uğradığını ve boşanacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:22
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        • 1

          Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından soruşturmanın kapsamı genişletilmiş ve diğer sosyal medya fenomenleri de inceleme altına alınmıştı. Bu isimlerden biri de Neslim Güngen olmuştu. Mal varlıklarına en konulan Güngen dün yaptığı açıklamayla 11 yıllık eşinden boşanacağını duyurdu.

        • 2

          Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları olan Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında soruşturma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında Güngen çiftinin mal varlıklarına ise tedbir amaçlı el konulmuştu.

        • 3

          Neslim Güngen, hakkında çıkan haberlerden sonra: "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım" demişti.

        • 4

          Kocasının ihanetini gözyaşları içinde ifşa eden Neslim Güngen yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

          "Öğreniyorum ki bir eskortla beni aldatıyor, her seferinde aynı eskort. Pişkin pişkin bana diyor ki; bundan sonra ben böyleyim işine gelirse. Nasıl güçlü kalabilirim?"

        • 5

          Neslim Güngen'ın avukatı Bulutcan Kıran açıklama yaptı. Kıran açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim Neslim Güngen, ticari hayatında yaşamış olduğu zorlu sürecin içerisinde 11 yıllık evliliğini bitirme kararı almıştır. Tarafımızca gerekli açıklamalar yapılacaktır."

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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