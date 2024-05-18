Dilan Deniz Çiçek: Cannesbersiz düğün olmaz
29 yaşındaki ünlü oyuncu Dilan Deniz Çiçek Cannes film festivaline katıldı
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Cannes Film Festivali'ne katılan Dilan Deniz Çiçek, sosyal medya hesabından; "Cannesbersiz düğün olmaz" ifadeli bir fotoğraf paylaştı.
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Ünlü oyuncu, 77'nci Cannes Film Festivali'nde Oscar ödüllü oyuncu Kevin Costner'in senaryosunu John Baird ile birlikte yazdığı, ayrıca yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 'Horizon: An American Saga'nın festivaldeki prömiyeri öncesinde çok özel bir buluşmaya imza atacak. Deniz, buluşacağı Costner ile filmin tanıtım çalışmaları kapsamında röportaj yapacak.
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Dilan Deniz Çiçek, ayrıca 'Horizon: An American Saga' adlı filminin diğer oyuncuları Sienna Miller ve Sam Worthington ile de bir araya gelecek.
Fotoğraflar: Avalon, Instagram
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