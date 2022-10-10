Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, evlilik yolunda ilk adımı atarak geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı. Müzisyen ikilinin yüzüklerini, Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses takmıştı.
Ünlü çift, hazırlıkları tamamladı. Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'deki bir otelde kına gecesi yaptı.
DİLAN KINAYI YAKTI
Türk örf ve adetlerinin tek tek uygulandığı gecede kına yakılırken şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu. Geceden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.
NİŞANDA TALİHSİZ OLAY!
Öte yandan nişan pastasını kestikten sonra pistte dans eden çiftin başına talihsiz bir olay gelmişti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Çıtak, "Gözüm gibi baktığım elbisemdi ama tek kızamayacağım şey köpekti. Köpek benim en hassas noktam. Tuvaletini yaptı. Şimdi ben buna nasıl kızayım?" demişti.
"DÜĞÜN GİBİ NİŞAN OLDU"
"Düğün gibi nişan oldu" diyen Dilan Çıtak Tatlıses, "Çok fazla hayal kurduk, pandemi girdi araya. Bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun, babamla barışalım..." ifadelerini kullanarak, duygularını dile getirmişti.
Levent Dörter ise, "Annem, anneannem ve babam eksik ama inşallah eylül ayında hep beraber olacağız" demişti.
"İBRAHİM TATLISES BENİ EVLADI GİBİ SEVDİ"
Dörter ardından "İbrahim Tatlıses'ten kız istemenin zorlukları vardı ama beni evladı gibi sevdi. O zorlukları aştım" şeklinde konuşmuştu.
"BİR BABA OLARAK ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM"
Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in nişan yüzüklerini takan İbrahim Tatlıses, gazetecilere, "Bana 'Mutlu musunuz?' diye sormayın" ifadelerini kullanarak, takılmıştı.
Ünlü türkücü, "Her baba ne sorulursa sorulsun böyle bir günde 'Mutluyum' der. Çok mutluyum, Levent de çok düzgün ve terbiyeli bir çocuk. Ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım tabii ki. Düğünde görüşürüz..." açıklamasını yapmıştı.
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