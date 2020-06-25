Erkek ve kadın oyuncular arasında ayrımcılık var ama bu sadece bizim sektörde değil, her sektörde geçerli bir durum. Ben de bu tarz olaylarla zaman zaman karşılaştım.

Hatta sesimi yükselttiğim dönemler de oldu çünkü dayanamıyorum. Yıl olmuş 2020, hala kadın-erkek arasında ayrımcılık oluyor. Erkeği daha yüksekte görüyorlar, daha çok saygı duyuyorlar.