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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz, estetik operasyon iddialarıyla yeniden gündemde! Ünlü oyuncunun yüzünü görenler şaşırdı!

        Dilan Çiçek Deniz, estetik operasyon iddialarıyla yeniden gündemde! Ünlü oyuncunun yüzünü görenler şaşırdı!

        Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabınd verdiği verdiği pozda yüzündeki değişimle gündem oldu. Ünlü oyuncunun takipçilerinin bazılarından beğeni gelirken bazılarından da eleştiriler de art arda geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 12:43 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:43
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        • 1

          Türkiye'nin genç kadın oyuncuları arasında yer alan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir yaptırdığı estetik operasyonlarla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Sevilen oyuncunun son gönderisindeki hali sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

        • 2

          Sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınlayarak Dilan Çiçek Deniz'e sevenlerinden kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcılarından ise tepki geldi.

        • 3

          Takipçileri, Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişiklikleri fark edince tekrar estetik operasyon eleştirilerine daldılar. Aynı zamanda, bu değişikliklerin fotoğraf düzenlemesi (photoshop) ile ilgili olup olmadığı da merak konusu oldu. Bu tartışmalar, ünlü oyuncunun görünümü hakkında yoğun bir spekülasyon dalgasını tetikledi.

        • 4

          Dilan Çiçek Deniz'e yapılan yorumlardan biri, "Jawline çok katı duruyor bence acilen eritmelisin" şeklindeydi. Ayrıca, bazı takipçiler oyuncunun yüzünün köşeli göründüğünü belirtti. Bu yorumlar, ünlü oyuncunun son görünümü hakkında halk arasında yoğun bir tartışmayı başlattı. Bu süreç, estetik müdahale ve ünlülerin görünümüne yönelik kamuoyu ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

        • 5

          İşte Dilan Çiçek Deniz'in son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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