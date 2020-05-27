Dila Koyurga kaç yaşında

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Dila Koyurga'nın yaşı ve kim olduğu internette araştırılan konu oldu.

DİLA KOYURGA KAÇ YAŞINDA?

Dila Koyurga, 1996 yılında İzmir'de doğdu. Dila Koyurga 24 yaşındadır. İzmir'de Karabağlar Belediyesi meclis üyesidir. Dila Koyurga, 15 yaşında siyasete başladı. 15 yaşından beri CHP Karabağlar Lise Komisyonu ile siyase atıldı.

2014'te CHP'ye üye oldu. İzmir Konak kongre ve gençlik kolları kurultay delegeliğinde de bulundu. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. İzmir Konak kongre ve gençlik kolları kurultay delegeliğinde de bulundu. İki dönem Konak İlçe Gençlik Kolları yöneticiliği yaptı. İl Gençlik Kolları Sekreterliği görevini de ifa etti.