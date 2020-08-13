Dilde oluşan kekremsi bir tadın değdiğinde oluşan yanma, karıncalanma ya da uyuşma gibi bir his belirtisidir. Bu durum belli bir nedenden ortaya çıkabilmektedir ve rahatsız edici bir durumdur. Dilde bu yüzden tat alma sorunları oluşabilmektedir ayrıca dokusunda da bir takım değişiklikler meydana gelebilir.
Dil uyuşması bilinç kaybına neden olarak konuşma zorluğu yaşanması ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca ağızda kötü ve acı bir tat oluşur. Dil uyuşmasının bazı nedenleri vardır. Bu açıdan önemsemek gereklidir. Çünkü her hangi bir hastalık ya da farklı bir durum olmaması için önlem almak gereklidir.
Dil Uyuşmasının Nedenleri
- Duyusal sinirlerin bozulması (Parestezi) Hasar durumuna göre aylar sürebilmektedir.
- Dilin uyuşmasının yanında tat almada bozukluk olması yanan ağız sendromu hastalığından kaynaklanıyor olabilmektedir. Dişlerde, dudaklarda, diş etlerinde ve dilde uyuşmaya sebep olur.
- Yaralanma sonucu oluşan dil uyuşmaları dilde his kaybı da meydana gelmesine etki eder.
- Diş tedavisi için yapılan lokal anesteziler de dildeki sinirlerin hasarlanması sonucunda da dil uyuşması oluşmaktadır.
- Felç geçirmek beyne giden kanın azalmasına yol açar. Beyinde tat alma hücreleri de hasara uğrar. Bu duyuların azalması dilde uyuşukluk ve tat alma güçlüğü yaratır. Felç geçiren kişilerdeki konuşma bozukluğu bu nedenle ortaya çıkmaktadır.
- Dil üzerinde oluşabilen tümörlerde sinirlerin bazılarına baskı yapar ve dil de uyuşma ve tat alma azalır.
- Beyne gelen darbeler sonucunda dilde uyuşma oluşabilmektedir.
- Çeneye alınan darbeler veya travmalar dilde uyuşma yapabilir.
- Boğaz ya da ağız ameliyatları da dilde uyuşma oluşturabilir.
- Beyin ve omurilik ile ilgili sorunlarda dilde uyuşma nedenidir.
- Tiroid bezinde oluşabilen rahatsızlıklarda dil uyuşması yapabilir.
- Baş ağrılarından migren de bazen dil uyuşması yapabilmektedir.
- Bazı sinirsel nöbetler de dilin uyuşmasına etken olur.
- Bazı mineral eksiklikleri (potasyum, kalsiyum) de dilde uyuşmaya etken olmaktadır.
- Sigara ve alkol tüketimi de dil uyuşmasına neden olabilmektedir.
- B12 eksikliği, dil uyuşmasına neden olabilmektedir.
- İlaçların yan etkileri de dilde uyuşmaya neden olur.
- Radyasyonun zararlı ışınları da dil uyuşmasına sebep olduğu belirlenmiştir.
- Aşırı metal zehirlenmesi dil uyuşmasına yol açmaktadır.
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