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Dikkat zehirli! Zonguldaklı balıkçıların ağına takıldı

Zonguldak'ta balıkçıların ağlarına zehirli trakonya balığı takıldı. Karadeniz'de balığın genellikle kıyıdan 150 metre açıkta olduğunu söyleyen 30 yıllık balıkçı Şenol Baykan, "Bu ejder balığı aynı zamanda. Denizde insan gördüğü zaman yanaşır. Dikenleri var etrafında. Dikenleri batırdığı zaman çarpan balığından daha çok zehri var. Hastaneye yetiştirilmediğiniz takdirde o anda ölebilirsiniz" dedi

Giriş: 11.06.2023 - 19:19 | Güncelleme: ABONE OL
Dikkat zehirli! Balıkçıların ağına takıldı
İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk arasında "dragon" ve "çarpan" olarak bilinen trakonya balığı, balıkçıların oltalarına ve ağlarına takıldı. Balıkçılar, deniz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları uyardı.

İHA'nın haberine göre, denize kıyısı olan bazı şehirlerde yüzme mesafesinin uzun olması sebebiyle balıkla temas ihtimalinin olduğunu söyleyen balıkçılar, böyle yerlerde ayakkabı ile denize girilmesi gerektiğini ifade ettiler.

"ÇOK ZEHİRLİ BİR BALIKTIR"

Karadeniz'de balığın genellikle kıyıdan 150 metre açıkta olduğunu söyleyen 30 yıllık balıkçı Şenol Baykan, "Bu ejder balığı aynı zamanda. Denizde insan gördüğü zaman yanaşır. Dikenleri var etrafında. Size yanaşır ve sürtünmeye kalkar. Dikenleri batırdığı zaman çarpan balığından daha çok zehri var. Hastaneye yetiştirilmediğiniz takdirde o anda ölebilirsiniz. Çok zehirli balıktır. Şu anda Karadeniz Ereğli'de çoğalmaya başladı. Her ağa, her oltaya gelmeye başladı. Vatandaşlarımızın da bu balığa karşı dikkat etmesi gerekir" dedi.

Öte yandan, zehir salgılaması nedeniyle ticari bir değeri bulunmayan balığın öldükten sonra bile zehrinin aktif olduğu öğrenildi.

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