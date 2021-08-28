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Haberler Sağlık

Dikkat! Yanlış spor hareketleri fıtığa neden olabilir

Sağlıklı bir vücuda kavuşmak için yapılan spor egzersizleri, bilinçsiz ve yanlış uygulandığında önemli sağlık problemlerini de beraberinde getiriyor. Ağır kaldırma, ısınmadan mekik veya şınav çekme gibi nedenlerle ortaya çıkan sporcu fıtığının profesyonel va amatör spor yapan kişilerde görüldüğünün altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, “Spora yeni başlayanlar, kasık ve göbek kısmındaki dokuların zayıflığından dolayı bu bölgeleri etkileyecek hareketlere dikkat etmeli. Spor konusunda uzman desteği alamayanlar, ağırlıklı olarak yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi egzersizleri tercih etmeli. Egzersiz sonrası yataktan kalkmada zorluk ve ağrı ile kendini gösteren sporcu fıtığı tedavi edilmediğinde diğer organları da etkiler ve geç kalınmış fıtıklar diğer organlara zarar verebilir. Bu yüzden ağrılar geçmediğinde mutlaka uzman bir doktora gidilmelidir. İlk etapta cerrahi müdahaleye gerek kalmadan medikal ve fizik tedavi ile yüzde 70-80 oranında başarı sağlanır” dedi

28.08.2021 - 23:47 | Güncelleme: ABONE OL
Dikkat! Yanlış spor hareketleri fıtığa neden olabilir
HABERTURK.COM

Kasık fıtığı şikâyetlerine benzediği için başlangıç kasık fıtığı olarak adlandırılan sporcu fıtığı, gerilemeyen kasık ağrısı, çekme ve uyuşukluk olarak ortaya çıkabiliyor. Profesyonel ve amatör spor yapan kişilerde görülebilen sporcu fıtığının onarımı için hızlıca günlük hayata dönüş imkânı veren minimal cerrahi yöntemler tercih ediliyor.

SPORCU FITIĞININ BELİRTİLERİ

Sağlıklı bir vücut için yapılan spor egzersizlerinin bazı kötü sonuçlar doğurduğunun altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, “Net bir sebebi olmayan kasık ağrısı olarak ortaya çıkar. Başta profesyonel sporcularda olmak üzere amatör sporcular ve fiziksel olarak ağır iş yapan kişilerde görülebilir. Özellikle karın bölgesine yapılan hareketler ağrı şikâyetlerini artırıyor. Bu yüzden karın ve kasık bölgesine fazla basınç uygulayan hareketlerden uzak durmak gerekiyor. Yürüyüş, yüzme ve su egzersizleri karın içine basınç uygulamaz ve aynı zamanda kalori yakmanıza yardımcı olur. Ağır kaldırmak, ısınmadan yapılan spor egzersizleri fıtığı tetikler ve yaşam kalitenizi olumsuz yönde etkiler. Yataktan kalkmada zorluk, kasık bölgesinde şişlik ve ağrı sporcu fıtığının belirtileridir” dedi.

8 HAFTADA HASTALARIN YÜZDE 70-80'İNDE ŞİKAYETLER GERİLİYOR

Sekmen, “İlk etapta medikal veya fizik tedavi ile tedavisi düzenlenir. Enjeksiyon ve özel tekrar hareketlerinden oluşan fizik tedavi ile 8 hafta içerisinde hastaların yüzde 70-80 oranında şikâyetler gerilerken geri kalan hastalar için cerrahi tedavi seçeneği önerilir. Cerrahi tedavide laparoskopik fıtık onarımı en çok tercih edilen tedavi seçeneğidir. Çok basit işlemlerde kısa sürede tedavi edilen fıtıklar ilerlediği takdirde daha zorlu hale gelebilir. Bu yüzden 1-2 gün süren ağrılar olduğu zaman mutlaka doktora başvurulmalıdır” dedi.

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