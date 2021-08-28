Kasık fıtığı şikâyetlerine benzediği için başlangıç kasık fıtığı olarak adlandırılan sporcu fıtığı, gerilemeyen kasık ağrısı, çekme ve uyuşukluk olarak ortaya çıkabiliyor. Profesyonel ve amatör spor yapan kişilerde görülebilen sporcu fıtığının onarımı için hızlıca günlük hayata dönüş imkânı veren minimal cerrahi yöntemler tercih ediliyor.
SPORCU FITIĞININ BELİRTİLERİ
Sağlıklı bir vücut için yapılan spor egzersizlerinin bazı kötü sonuçlar doğurduğunun altını çizen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ümit Sekmen, “Net bir sebebi olmayan kasık ağrısı olarak ortaya çıkar. Başta profesyonel sporcularda olmak üzere amatör sporcular ve fiziksel olarak ağır iş yapan kişilerde görülebilir. Özellikle karın bölgesine yapılan hareketler ağrı şikâyetlerini artırıyor. Bu yüzden karın ve kasık bölgesine fazla basınç uygulayan hareketlerden uzak durmak gerekiyor. Yürüyüş, yüzme ve su egzersizleri karın içine basınç uygulamaz ve aynı zamanda kalori yakmanıza yardımcı olur. Ağır kaldırmak, ısınmadan yapılan spor egzersizleri fıtığı tetikler ve yaşam kalitenizi olumsuz yönde etkiler. Yataktan kalkmada zorluk, kasık bölgesinde şişlik ve ağrı sporcu fıtığının belirtileridir” dedi.
8 HAFTADA HASTALARIN YÜZDE 70-80'İNDE ŞİKAYETLER GERİLİYOR
Sekmen, “İlk etapta medikal veya fizik tedavi ile tedavisi düzenlenir. Enjeksiyon ve özel tekrar hareketlerinden oluşan fizik tedavi ile 8 hafta içerisinde hastaların yüzde 70-80 oranında şikâyetler gerilerken geri kalan hastalar için cerrahi tedavi seçeneği önerilir. Cerrahi tedavide laparoskopik fıtık onarımı en çok tercih edilen tedavi seçeneğidir. Çok basit işlemlerde kısa sürede tedavi edilen fıtıklar ilerlediği takdirde daha zorlu hale gelebilir. Bu yüzden 1-2 gün süren ağrılar olduğu zaman mutlaka doktora başvurulmalıdır” dedi.
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