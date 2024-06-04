Dikkat! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir, Hakkari ve Şırnak çevreleri yağmurlu olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Beklenen hava sıcaklıkları İstanbul'da 33, İzmir'de 36, Antalya'da 35, Ankara'da 32 olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.