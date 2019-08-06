Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kahramanmaraş, Malatya çevreleri ile Konya'nın güney, Karaman'ın batı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık