Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Dikkat! Evinizi satarken ceza yemeyin | Son dakika haberleri

        Dikkat! Evinizi satarken ceza yemeyin

        Yeni emlak doğrulama sistemiyle evin gerçek değerini göstermeyenlere ciddi yaptırım var. Esra Toptaş yazdı..

        Giriş: 27.10.2024 - 13:03 Güncelleme: 27.10.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dikkat! Evinizi satarken ceza yemeyin
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dün, 15 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe giren emlak ilan doğrulama sistemiyle ilgili uzmanların uyarılarını yazmıştım. Özellikle ev almak isteyenlerin sosyal medyada nasıl dolandırılabildiğini gündeme getirmiştim. Bugün de evinizi satarken aman dikkat diyeceğim. Neden mi? Yanıtını gayrimenkul uzmanı Şenay Araç anlatıyor:

        * Yeni emlak doğrulama sistemi, mülk satışı sırasında büyük önem taşıyor. İlanınızı verirken, tapuda yazan taşınmaz numarasını doğru bir şekilde girmeyi unutmayın!

        * Örnek senaryo: Mülk ilanınızı 10 milyon TL ile verdiniz ve bir alıcıyla anlaştınız. Belediyeden aldığınız rayiç bedel kağıdında değer 1 milyon 200 bin TL çıktı. Ancak, “Ne olacak?” diyerek mülkünüzü 1,5 milyon TL üzerinden sattınız. Harçları bu bedel üzerinden ödediniz, resmi tutarı bankadan, kalanını ise elden aldınız. İşlemleri tamamlayıp eve döndüğünüzde, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunuzun farkında değilsiniz!

        * Neden dikkat etmelisiniz? İlan girişi sırasında tapu kayıtlarını girdiğiniz için, ilan fiyatı ile tapu satış bedeli arasındaki fark, Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilebilir. Bu durumda, şu cezalarla karşılaşabilirsiniz: Aşırı tapu harcı cezası ve yüzde 25 gelir vergisi cezası

        * Bunların yanı sıra, hem alıcıdan hem de satıcıdan gecikme faizi talep edilebilir!

        * Sonuç: Mülkünüzü gerçek değerinde göstermek, ileride karşılaşabileceğiniz bu cezaların önüne geçer ve süreci daha adil bir şekilde yürütmenizi sağlar. Cezalardan korunmak için bu uyarıları dikkate almayı unutmayın!

        Sosyal medyada ‘acil’ ‘kelepir’ dolandırıcılığı
        Sosyal medyada ‘acil’ ‘kelepir’ dolandırıcılığı
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Hamaney'den ilk açıklama
        Hamaney'den ilk açıklama
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Trump'tan Harris'e: Bizi 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Gülşen'in baba acısı
        Gülşen'in baba acısı
        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Denizli'deki orman yangını 4'üncü gününde
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Habertürk Anasayfa