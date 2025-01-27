Birçok kişi dikkat eksikliği ve enerji seviyelerinde değişiklikler yaşar. Ancak ADHD’si olan bir kişi için bu durum, dikkat dağınıklığı ve enerji değişimleri daha sık ve daha yoğun bir şekilde gerçekleşir. Bu durum, kişinin eğitim hayatını, işini, ilişkilerini ve ev yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir.