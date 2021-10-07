Dikkat! Aşırı gaz çıkarmak depresyon belirtisi olabilir

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Gaz çıkarmak, genellikle sağlıklı bir bedensel işlev olarak kabul edilir ancak yeni bir çalışma, aşırı gaz çıkarmanın aynı zamanda depresyon, kaygı ve diğer zihinsel hastalıkların bir işareti olabileceğine dikkat çekti.

"GAZ ÇIKARMANIN FİZİKSEL VE DUYGUSAL SAĞLIK ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLERİ VAR"

New York Post'ta yer alan habere göre, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, gaz çıkarma ve gazla ilgili diğer semptomların küresel nüfusta ne kadar yaygın olduğunu araştırırken birtakım bulgulara rastladı.

Kuzey Karolina Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden klinik psikolog olan baş yazar Olafur Palsson, "Gaz çıkarmanın insanların fiziksel ve duygusal sağlıkları üzerinde açıkça olumsuz etkileri var" dedi.

Kuzey Karolina ve Roma Vakfı Araştırma Enstitüsü'ndeki diğer bilim insanları, çalışmanın bulgularını cumartesi günü Birleşik Avrupa Gastroenteroloji Haftası sırasında düzenlenen bir konferansta sundu.

ABD, BİRLEŞİK KRALLIK VE MEKSİKA'DAN 6.000 KİŞİ İNCELENDİ

Araştırma ekibi, gaz ve ruh sağlığı arasındaki bağlantıyı belirlemek için ABD, Birleşik Krallık ve Meksika'dan 6.000 yetişkinin son zamanlarda şişkinlik, şişkin mide, gaz ve ağız kokusu gibi gazla ilgili semptomlar yaşayıp yaşamadıklarını inceledi. Daha sonra onları zihinsel sağlıkları ve genel refahları hakkında araştırdı.

Gaz çıkarma, en sık görülen gastrointestinal şikayet arasında yer aldı. Katılımcıların yüzde 81'i son 24 saat içinde en az bir kez peynir yemeyi kestiklerini bildirdi.

Eurek Alert'in bildirdiğine göre, bunu mide guruldaması (yüzde 60), geğirme (yüzde 58), ağız kokusu (yüzde 48), gaz sıkışması (yüzde 47) ve şişmiş bir karın (yüzde 40) izledi.

Katılımcıların sadece yüzde 11'i sıfır semptom yaşadığını bildirirken, yüzde 38 ise şişkinlik yaşadığını kaydetti.

DAHA FAZLA GAZ ÇIKARANLAR YAŞAM KALİTESİ, STRES VE DEPRESYON KONULU ANKETLERDE KÖTÜ PUAN ALDI

Daha fazla gaz çıkaran katılımcıların, yaşam kalitesi, stres ve depresyon gibi konularla ilgili anketlerde daha kötü puan alma eğiliminde oldukları belirtildi. Bilim insanları, aynı anda daha fazla semptom göstermenin zihinsel sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceği sonucuna vardı.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Gaz ile vücut kitle indeksi veya kilo arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirtilirken, bununla birlikte, düzenli olarak egzersiz yapan katılımcıların gaz saldırılarına maruz kalma olasılığının daha düşük olduğu kaydedildi.

Çalışma bulgularının hakem değerlendirmesi henüz yapılmadı. Öte yandan aşırı derecede gaz çıkarmanın sağlığın diğer yönlerini nasıl etkilediğini kesin olarak belirlemeden önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu belirtildi. Ancak klinik psikolog Palsson, sonuçlarını yakın gelecekte bir dergiye göndermeyi planladıklarını söyledi.