100 gram dikenli incir; 9,57 gram karbonhidrat, 0,73 gram protein, 87 gram su, 0,5 gram yağ, 3,6 miligram lif, 56 miligram kalsiyum, 85 miligram magnezyum, 220 miligram potasyum içerir. Ayrıca demir, çinko, sodyum, fosfor, selenyum, bakır mineralleri ve tiamin, riboflovin, niasin, B6 vitamini, folik asit, beta karoten ve A vitamini içerir. Bunlara ek olarak dikenli incir tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinden de zenginidir.
1 dikenli incir kaç kaloridir? Ortalama 100-120 gram ağırlığa sahip olan 1 adet dikenli incir yaklaşık 40 ile 60 kaloriarasındadır. 3 tane dikenli incir 2 porsiyon meyve ile kalori açısından eşdeğerdir. Günlük lif ihtiyacının %20’sini karşılayan meyve yüksek antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden de zengindir.
Dikenli İncirin Faydaları Nelerdir?
- Yüksek C vitamini içeriğine sahip olan meyve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Ayrıca hastalığa yakalanma durumunda iyileşme sürecini kısaltır.
- Yüksek vitamin ve mineral içeriği ile canlılık ve zindelik sağlayan dikenli incir, pozitif enerjisi ile depresyon ve stresten uzaklaşmanızı destekler.
- Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra meydana gelen hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.
- Yüksek potasyum içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur.
- Dikenli incir şeker hastalığı olanlarda yüksek lif oranı nedeniyle önerilir. Mideyi yavaş terk ettiğinden dolayı kan şekerini düzenleyici etkisi vardır.
- Düzenli tüketildiğinde cildin mat görüntüsünü düzenlemek dikenli incirin faydaları arasında yer alır. Uzun süre belirli miktarlarda düzenli olarak dikenli incir tükettiğinizde cildinizin ışıl ışıl parladığını ve kırışıklıklarınızın azaldığını fark edersiniz.
- Düşük kalorisi ve bağırsakları çalıştırıcı etkisinden dolayı dikenli incir diyet listelerinin de vazgeçilmezidir. Yüksek lif içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi sağlar.
- Gebelikte dikenli incir yenmesinin bilinen herhangi bir zararı yoktur. Ancak bazı insanlarda dikenli incir alerjisi görülebilir. Gebelik özel bir durum olduğu için dikenli incir tüketilmeden önce doktora danışılmasında fayda vardır.
- Yararlı bir meyve olmasına karşın aşırı tüketiminde dikenli incir zararları görülebilir. Özellikle çekirdeklerinin sindirilememesi ciddi mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!