100 gram dikenli incir; 9,57 gram karbonhidrat, 0,73 gram protein, 87 gram su, 0,5 gram yağ, 3,6 miligram lif, 56 miligram kalsiyum, 85 miligram magnezyum, 220 miligram potasyum içerir. Ayrıca demir, çinko, sodyum, fosfor, selenyum, bakır mineralleri ve tiamin, riboflovin, niasin, B6 vitamini, folik asit, beta karoten ve A vitamini içerir. Bunlara ek olarak dikenli incir tekli ve çoklu doymamış yağ asitlerinden de zenginidir.

1 dikenli incir kaç kaloridir? Ortalama 100-120 gram ağırlığa sahip olan 1 adet dikenli incir yaklaşık 40 ile 60 kaloriarasındadır. 3 tane dikenli incir 2 porsiyon meyve ile kalori açısından eşdeğerdir. Günlük lif ihtiyacının %20’sini karşılayan meyve yüksek antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden de zengindir.

Dikenli İncirin Faydaları Nelerdir?

Yüksek C vitamini içeriğine sahip olan meyve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini arttırır. Ayrıca hastalığa yakalanma durumunda iyileşme sürecini kısaltır.

Yüksek vitamin ve mineral içeriği ile canlılık ve zindelik sağlayan dikenli incir, pozitif enerjisi ile depresyon ve stresten uzaklaşmanızı destekler.

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlık gibi problemleri ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra meydana gelen hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önler.

Yüksek potasyum içeriği nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur.

Dikenli incir şeker hastalığı olanlarda yüksek lif oranı nedeniyle önerilir. Mideyi yavaş terk ettiğinden dolayı kan şekerini düzenleyici etkisi vardır.

Düzenli tüketildiğinde cildin mat görüntüsünü düzenlemek dikenli incirin faydaları arasında yer alır. Uzun süre belirli miktarlarda düzenli olarak dikenli incir tükettiğinizde cildinizin ışıl ışıl parladığını ve kırışıklıklarınızın azaldığını fark edersiniz.

Düşük kalorisi ve bağırsakları çalıştırıcı etkisinden dolayı dikenli incir diyet listelerinin de vazgeçilmezidir. Yüksek lif içeriğinden dolayı uzun süre tokluk hissi sağlar.

Gebelikte dikenli incir yenmesinin bilinen herhangi bir zararı yoktur. Ancak bazı insanlarda dikenli incir alerjisi görülebilir. Gebelik özel bir durum olduğu için dikenli incir tüketilmeden önce doktora danışılmasında fayda vardır.

Yararlı bir meyve olmasına karşın aşırı tüketiminde dikenli incir zararları görülebilir. Özellikle çekirdeklerinin sindirilememesi ciddi mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir.