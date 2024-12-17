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        Haberler Bilgi Ekonomi Dijital harç pulu dönemi ne zaman başlıyor, nereden ve nasıl alınacak, önceden alınan pullar ne kadar geçerli sayılacak? 2025 harç pulu ücreti

        Basılı harç pulu tarih karışıyor: Dijital harç pulu dönemi ne zaman başlıyor?

        Yeni yılla beraber, düzenlemeye gidilen bir başka kalem de basılı yurt dışı harç pulu oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; yurt dışına çıkış harç pulu artık dijital şekilde alınacak. Peki, önceden alınan pullar ne kadar geçerli sayılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 13:45 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:45
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        • 1

          Yurt dışı çıkışlarında kullanılan basılı harç pulları, yeni yılla beraber tarihe karışıyor. Yeni uygulamanın hayata geçmesiyle harç pulları dijital ortamda alınabilecek. Peki, önceden alınan harç pulu ne olacak? İşte, bilinmesi gereken detaylar ve 2025 yurt dışı harç pulu ücreti...

        • 2

          YURT DIŞI BASILI HARÇ UYGULAMASI SONA ERİYOR

          Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor.

        • 3

          YENİ YILDA HARÇ PULU NASIL ALINACAK?

          Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

        • 4

          DAHA ÖNCE ALINAN HARÇ PULLARI NE OLACAK?

          2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.

        • 5

          2025 YURT DIŞI HARÇ ÜCRETİ

          Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos'tan itibaren 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. Yeni yıldan itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL'ye yükselecek.

        • 6

          HAVALİMANINA BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI

          İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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