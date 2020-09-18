"Dijital evlerde" temizlik önerisi

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Prof. Dr. Karaosmanoğlu, yaptığı açıklamada, 19 Eylül Dünya Temizlik Günü'nün daha temiz ve sağlıklı bir gezegen için atık toplanmanın ve yaygın bilinç yaratılmasının hedeflendiği 180 ülkeyi birleştiren küresel sivil hareket olduğunu belirtti.

İnsanların yaşadığı her yerde atıkların ortaya çıktığını vurgulayan Karaosmanoğlu, "Kağıt, plastik, ahşap, cam, metal, atık bitkisel yağ, ömrünü tamamlamış madeni yağ, lastik, akü ve elektrikli-elektronik eşya gibi geri dönüştürülebilir atıkları dünyada görüyoruz. Hepsinin ulusal servet olarak atık sektörümüzde işlenip katma değer kazanması için duyarlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Karaosmanoğlu, ayrıca dünyada görülmeyen dijital atıkların olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Teknoloji kullanırken bilgisayarımız, dizüstü bilgisayarımız, akıllı telefonumuz var. Bu harika sayısal dünyamızda, dijital evimizde bize özel dosya, fotoğraf, oyun, videolar, yedekleri, e-posta kutumuz, kullandığımız ve kullanmadığımız dosyalar, uygulamalar, bize hizmet sunan kablolu-kablosuz erişim ağları, dijital veri merkezleri-sunucular, dijital telefon santralleri, e-alışveriş siteleri, e-bankacılık da var. Çevrimiçi yaşamda dijital atığa neden oluyoruz. İnternet kullanırken ve cihazlarımızda elektrik tüketiyoruz. Bu tüketimle küresel sıcaklık artışına, iklim değişimine neden olan sera gazları salınıyor. Bir internet araması yaptığımızda, e-posta yolladığımızda bizler küçük bir elektrik tüketimiyle karbon ayak izi yapıyoruz. Çevrimiçi gezinmenin, çalışmanın, enerji tüketiminin kesemize akçeli, yüksek karbon ayak iziyle gezegenimize iklim değişimi bedeli yüksek demek. Dijital evimizi mutlaka temizlemeliyiz."

- "Çevrimiçi Eğitimde Daha Mutlu ve Başarılı Olalım"

Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, okulların yakın bir zamanda açılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Çevrimiçi eğitimde bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve hepsi için internet ve elektrik kullanacağız. Dijital atıklarımızı silerek temizleme, e-posta kutularımızı, uygulamalarımızı, dosyalarımızı düzenleme yaparsak, depolama alanı, hız, zaman ve düzen kazanarak dijital evimizde, karbon ayak izini düşürür ve çevrimiçi daha mutlu ve başarılı olabiliriz."