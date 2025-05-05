Dijital Detaylar'da 27 film finale kaldı

Bu yıl beşinci kez düzenlenecek Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nde finale kalan belgeseller belli oldu.

Dijital ortamda 8- 10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak olan festivalin kurucu başkanı yönetmen akademisyen Prof. Dr. Ceyhan Kandemir konuyla ilgili şunları söyledi:

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Ceyhan Kandemir

"Tüm üniversitelerden akademisyen belgeselci ve sinemacılarla festivalimizi 5 yıl önce başlattık. Üretim çok değerlidir, bir de gerçek değerini bulabilirse paha biçilmez. Bağımsız ve özgün bir festival olarak yola çıktık, ana akımın ve tek tipleşmenin çok uzağında yer alarak ilerlemeye de devam edeceğiz. Gerek profesyonel belgeselcilerin gerekse de genç belgesel yönetmenlerin bizim festivalimizde yer alabilmesi büyük mutluluk veriyor."

Çevrimiçi gerçekleşecek festivalin finalist belgeselleri:

7’den 70’e

Ömür Gürgen

Ali Amca

Ömür Gürgen

Baletler Köyü

Fatih Diren

Balkanisco

Tuğrul Sarıkaya

Belirsiz Mahal

Yusuf Erkan

Bir İnsan Bir Kent Sedat Benek Bir Kayboluş Hikayesi - Muzaffer Ömer Faruk Çetin Bir Tutkunun Hikayesi Erhun Altun Cahide Sonku Nurullah Güzel Cam Adam Ahmet Hakan Kurt Çıkıştan Sonra Deniz Zorlu / Eda Arısoy El İzi Mert İzgi Göbeklitepe Sakinleri Sedat Benek Harran Ekolü - El Battani Sedat Benek Heraion Teikhosun Kadınları Özge Deniz Özker Hiç Ezel Manay Kırık Kasetler Talha İbrikçi Lonca’nın Renkleri Deniz Yüceer Berker / Melda Tarı Madak Sedat Benek Mostar’ın Çocukları Halil Serhan Köse Muhtar Mücahit Ferhat Şendağ Onarım Hikayeleri - Tilya

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