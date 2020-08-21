Sevilla, Inter'le UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelirken İtalyan temsilcisi 3. dakikada penaltı kazandı ve 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Romelu Lukaku, ceza sahasına girmek üzereyken Diego Carlos tarafından yere düşürüldü ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Carlos bu pozisyonun ardından sarı kart gördü.

27 yaşındaki Diego Carlos bu penaltıyla birlikte ilginç bir istatistiğe imza attı. Diego Carlos Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 3 maçta da penaltıya sebebiyet verdi.

Brezilyalı savunmacı Wolverhampton ve Manchester United karşılaşmalarında da penaltı yapmıştı.