H Grubu'nda Senegal'in deplasmanda Namibya'yı 3-1 yendiği maçta Alanyasporlu Famara Diedhiou "hat-trick" yaptı.

Senegal, 10 takımın mücadele edeceği play-off'lara katılma hakkını kazanan ilk ülke oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Nijer-Cezayir: 0-4

G Grubu:

Zimbabve-Gana: 0-1

Güney Afrika Cumhuriyeti-Etiyopya: 1-0

H Grubu:

Namibya-Senegal: 1-3

Kongo-Togo: 1-2

I Grubu:

Gine-Fas: 1-4