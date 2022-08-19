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Didem Kınalı: Sahnede tacize uğradım! - Magazin haberleri

Didem Kınalı: Sahnede tacize uğradım!

Oryantal Didem Kınalı, son dönemde sanatçıların konser esnasında yaşadığı ilginç olaylar hakkında konuştu. Kendisinin de sahnede tacize uğradığını söyleyen Kınalı, "Geç çıktığım için leblebi atanlar olmuştu. Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanların tacizine uğramıştım" ifadelerini kullandı

19.08.2022 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oryantal Didem Kınalı, dün akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kınalı, son dönemde sahnelerde yaşanan ilginç olaylar hakkında konuştu.

  • Geçmişte bu tip olayların kendisinin de başına geldiğini ifade eden 36 yaşındaki ünlü isim, "Geç çıktığım için leblebi atanlar olmuştu. Para takarken göğüslerime dokunmaya çalışanların tacizine uğramıştım. Kulise gelip, pahalı hediyeler alanların yanı sıra yemek yemek isteyenlerle de uğraştım." açıklamasını yaptı.

  • "KIZMADIM, KIRILDIM"

    Ardından rapçi Murda'nın kendisine para fırlatan bir hayranına tepki gösterirken 'dansöz' benzetmesi yapmasıyla ilgili konuşan Kınalı, "Kendisini çok beğeniyorum. Ama 'dansöz' kelimesini aşağılayıcı bir tabir ile kullandığı için kırıldım ama kimseye kızmadım." ifadelerini kullandı.

    Plajlarda kendisinin de sahne aldığını orada kendisine dahil kimsenin para takmadığını söyleyen Didem, Murda'ya yapılan hareketin doğru olmadığını belirtti.

  • Gülşen'in son dönemlerde çok konuşulan sahne kıyafetleri hakkında da konuşan Didem Kınalı, ünlü şarkıcıyla çok beğendiğini ve yaptığı hareketleri doğru bulduğunu belirtti. Yasakların kendi hayatında tersini yaptırma gibi bir etkisi olduğunun da altını çizen Kınalı, başarısını da buna bağladığını söyledi. Modanın değişken olduğunu ifade eden ünlü isim, "Moda çıplaklıksa eğer uymak istemem, bedenime ne uyuyorsa o olur." dedi.

  • NE OLMUŞTU?

    Murda, geçtiğimiz haftalarda bir plajda sahneye çıkmıştı. Sevilen şarkılarının seslendiren rapçi, bir hayranının yüzüne para fırlatmasına sinirlenmişti.

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