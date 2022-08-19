"KIZMADIM, KIRILDIM"

Ardından rapçi Murda'nın kendisine para fırlatan bir hayranına tepki gösterirken 'dansöz' benzetmesi yapmasıyla ilgili konuşan Kınalı, "Kendisini çok beğeniyorum. Ama 'dansöz' kelimesini aşağılayıcı bir tabir ile kullandığı için kırıldım ama kimseye kızmadım." ifadelerini kullandı.

Plajlarda kendisinin de sahne aldığını orada kendisine dahil kimsenin para takmadığını söyleyen Didem, Murda'ya yapılan hareketin doğru olmadığını belirtti.