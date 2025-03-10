Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de şok yüzleşme

Zaman içinde Taner'e büyük miktarda parasını kaptırdığını ve daha kötüsü de Taner’in evli olduğunu öğrendiğini söyledi.

TANER'İN EŞİ ZELİHA CANLI YAYINA BAĞLANDI STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ

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Güler Hanım ve Zeliha Hanım’ın yüzleşmesi olay yarattı. Güler "Ben insan değil miyim? Ben sevmeyecek miyim, sevilmeyecek miyim? Boşluğuma geldi ne yapsaydım?" diyerek Züleyha'ya çıkışırken Züleyha da “Ben sana kocamın evli olduğunu mesaj yoluyla söylemiştim" diyerek kendini savundu.