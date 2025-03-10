Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de şok yüzleşme
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün, çok ilginç bir konu gündeme geldi. Programa katılan öğretmen Güler Hanım, kendisinden yaşça küçük Taner isimli otobüs şoförüne aşık olduğunu ve ilişki yaşamaya başladıklarını anlattı
Zaman içinde Taner'e büyük miktarda parasını kaptırdığını ve daha kötüsü de Taner’in evli olduğunu öğrendiğini söyledi.
TANER'İN EŞİ ZELİHA CANLI YAYINA BAĞLANDI STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ
Güler Hanım ve Zeliha Hanım’ın yüzleşmesi olay yarattı. Güler "Ben insan değil miyim? Ben sevmeyecek miyim, sevilmeyecek miyim? Boşluğuma geldi ne yapsaydım?" diyerek Züleyha'ya çıkışırken Züleyha da “Ben sana kocamın evli olduğunu mesaj yoluyla söylemiştim" diyerek kendini savundu.