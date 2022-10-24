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Programa Balıkesir’den katılan Nazar Cankurt (19), yıllardır ağabey dediği Atakan (24) tarafından 14 Ekim’de cinsel istismara uğradığını, uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayınlandığını iddia ederek 20 Ekim Perşembe günü Didem Arslan Yılmaz’a başvurdu.

Annesi Gülbiye ile Balıkesir’de yaşayan genç kız, 2 yıl önce ablasının arkadaşı aracığıyla tanıştığı Atakan tarafından uyuşturucu madde etkisindeyken cinsel istismara uğradığını iddia etti. 14 Ekim’de uyuşturucu madde krizine girdiği için Atakan’dan yardım istediğini söyleyen Cankurt, “Atakan beni istismar ettikten sonra uygunsuz fotoğrafımı sevgilisi Dila ile paylaştı” dedi.



DİDEM ARSLAN YILMAZ’IN YAYINLARI SES GETİRDİ



Didem Arslan Yılmaz’ın ses getiren yayınlarının ardından Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir Narkotik Şube Müdürlüğü’nün yaptığı eş zamanlı operasyon sonucu Atakan ve Dila uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Anne kız tutuklama kararını sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.



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