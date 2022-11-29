Stüdyoda büyük yüzleşme!

Ali Kılıçarslan, Fatma Kelebek ile 2 yıldır sevgili olduklarını ama sevgilisinin evli olduğunu öğrendiğini söyledi. Dolandırıldım iddiası ile Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katıldı. Ali Kılıçarslan, “Kocasını bana kaynı diye tanıttı” dediği sevgilisi Fatma ile stüdyoda yüzleşti.

ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜYÜ REDDETTİ

Fatma ve Ali ilişkisinde en çok konuşulan görüntü, “Fatma bebekliğimi yaşayamadım dedi, benden onu ayaklarında sallamamı istedi” diyen Ali’nin, Fatma’ya ninni söylediği görüntülerdi. Fatma o görüntüleri hatırlamadığını söyleyerek inkar etti. “Ali benim abim gibiydi” diyen Fatma’nın sözleri şaşkınlık yarattı.

FATMA’NIN KOCASINDAN YAYINDA ŞOKE EDEN AÇIKLAMALAR!

Fatma’nın kaynı diye tanıttığı kocası Necmettin de yayına telefon ile bağlandı. “Ben bu ilişkiyi bilmiyordum, fotoğrafların fotomontaj olduğu bana söylendi” dedi.

CANLI YAYINDA GELEN İTİRAFIN ARDINDAN 3 TUTUKLAMA!

2009 yılbaşında Muğla’da ortadan kaybolan Bayram Tosun cinayeti Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de çözüldü. Bayram Tosun ile son görüşen Veysel Turhan ile karısı Keziban Turhan stüdyoya geldi. Keziban, Bayram Tosun ile ilişkisi olduğunu bu yüzden kocası Veysel’in onu öldürdüğünü itiraf etti. Canlı yayında gelen itirafın ardından Veysel Turhan, Keziban Turhan ve kardeşi Kemal Biçe Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Keziban ve Kemal yer gösterme sırasında Bayram Tosun’u gömdükleri yeri tarif etti. Üç günlük sorgunun ardından da Veysel Turhan cinayeti itiraf etti. “Beni öldürecekti ben öldürdüm” dedi.

Denizli Adliyesi’ne sevk edilen ve savcı karşısında ifade veren üç zanlı tutuklanma istemiyle mahkemeye sevkedildi. Ardından mahkeme tarafından da sorgulanan Veysel, Keziban ve Kemal, “Tasarlayarak Kasten Öldürme Suçundan” tutuklanarak cezaevine gönderildi.