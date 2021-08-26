28 yaşındaki Türkan Durmuş, eşinden yıllarca şiddet gördü. Son darbe ise ağır oldu. 2019 yılında kıskançlık krizine giren eşi Şeref Durmuş, Türkan Durmuş’un yüzüne kezzap attı. Talihsiz kadın ona bunu yapan ve ayrılmayı kabul etmeyen eşinden boşanmak için Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME’ye başvurdu.

Stüdyoda yer yerinden oynadı. Beklenen büyük yüzleşme Show TV ekranlarında Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında gerçekleşti.

DİDEM ARSLAN YILMAZ’LA VAZGEÇME STÜDYOSUNDA BÜYÜK BULUŞMA!

Günlerdir beklenen büyük buluşma bugün Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME yayınında gerçekleşti.



Şanlıurfa’da yaşayan Hayriye Taşçı ve ablası Ayfer Taşçı, Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katılmıştı. Hayriye Taşçı’nın çocuğunun babası İbrahim ve annesi Zerga ile ilişkisi olduğunu söylemesi gündeme bomba gibi oturmuştu. Annesi ve İbrahim’in tam 21 gündür bebeğini göstermediğini söyleyen Hayriye Taşçı’nın iddiaları şok etkisi yaratmıştı.





İbrahim Bey'den bebeğini isteyen anne Hayriye Taşçı, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME programına başvurmuştu. Beklenen büyük buluşma Didem Arslan Yılmaz ve ekibinin yardımlarıyla gerçekleşti. Hayriye Taşçı, 21 gündür görmediği bebeğine emniyet ekipleri ile Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME ekibinin başarılı iş birliğiyle kavuştu.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan anne Nazmiye Atay, Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına katılmıştı. Anne Nazmiye Atay, 14 yaşındaki kızı Nilçim’in zorla tutulduğunu iddia etmişti. Anne Nazmiye Atay’ın feryadı günlerce stüdyoda yürekleri dağlamıştı.

Anne ve kızı Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME ekibi buluşturdu. 14 yaşındaki Nilçim Atay ilk kez stüdyoya geldi. Canlı yayında duygusal anlar yaşandı. Nilçim Atay günler sonra ailesine Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME’de kavuştu.



Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla Show TV'de.