4 yıl sonra gelen itiraf

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SHOW TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında bir cinayet daha çözüldü. 4 yıldır cinayeti aydınlatılamayan Mustafa Kut’un katili canlı yayında ortaya çıktı. Cinayetle ilgili kilit isim Ersin Çetinkaya, cinayet gününü canlı yayında adım adım anlattı. Didem Arslan Yılmaz’ın bir aydır ele aldığı cinayetle ilgili yaşanan bu gelişme Türkiye’yi ekran başına kilitledi.

Dürdane Kut, Balıkesir Havran’a bağlı Kalabak Köyü’ndeki tarlalarında ölü bulunan eşi Mustafa Kut’un katilini bulabilmek için’ye başvurmuştu. Titiz çalışmaları ve ses getiren canlı yayınlarının ardından Didem Arslan Yılmaz cinayeti çözdü. Bugün Ersin Çetinkaya, komşusu olan Sezer Kaya’nın 25 Temmuz 2018’de önce Mustafa Kut’un su borusunu kestiğini, sonra arkadan yaklaşarak öldürdüğünü itiraf etti.

Bu itiraflar üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro personellerinin eş zamanlı operasyonuyla Ersin Çetinkaya;stüdyosunda, Sezer Kaya ise ifadesi alınmak üzere Çanakkale Çan’da gözaltına alındı.Olaya dair tüm gelişmelerde ekrana gelmeye devam edecek.