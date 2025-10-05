Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Diddy'ye fuhuş suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası

        Diddy'ye fuhuş suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası

        İki fuhuş suçundan hüküm giyen ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Sean 'Diddy' combs, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 11:26 Güncelleme: 05.10.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 yıl hapis cezasına çarptırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs, aylar süren duruşmaların ardından, fuhuş ile ilgili suçlamalar kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Combs ayrıca 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

        Combs'un avukatları 14 aylık bir ceza talep ederken savcılar Combs'un "her yaştan insana tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle en az 11 yıl hapis cezasına çarptırılıp 65 yaşına kadar cezaevinde tutulmasını talep ediyordu.

        Temmuz ayında jüri, en ağır suçlamalar olan örgütlü suç ve insan ticareti suçlarından Combs'u beraat ettirdi. Fakat iki ayrı "fuhuş amacıyla ulaşım sağlama" suçundan suçlu bulundu.

        2007'den itibaren Diddy ile neredeyse 10 yıl boyunca ayrılıp barıştıkları bir ilişki içinde olan ve ünlü şarkıcının şiddetine maruz kalan Cassandra Ventura, ceza öncesi hakime gönderdiği mektupta adalet ve hesap sorulmasını istemişti.

        REKLAM

        Combs ise, 2 Ekim'de dava hakimine bir mektup yazarak, geçmişteki davranışlarının uyuşturucu bağımlılığına bağlı olduğunu savunarak merhamet istemişti. "Kendimi kaybettim" diye yazan Combs, "Çöküşümün sebebi bencilliğimdi" ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı, eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, yaptıklarıyla başkalarına verdiği tüm acı ve üzüntüden dolayı özür dilemişti.

        2016 yılında kaldıkları otelde Diddy'nin, o dönemki sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntüleri 2024'te yayınlanmıştı
        2016 yılında kaldıkları otelde Diddy'nin, o dönemki sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğünü gösteren güvenlik kamerası görüntüleri 2024'te yayınlanmıştı

        55 yaşındaki rapçi, eski sevgilisi Cassie Ventura’ya yönelik şiddet görüntülerini de hatırlatarak, mektubunda, “Hayatımdaki en büyük pişmanlık. Bunun utancını ömür boyu taşıyacağım” ifadesini kullanmıştı. Sevdiği kadına el kaldırdığı için kendini "tamamen haksız" olarak nitelendiren Diddy, kızlarından birine benzer şekilde vuran başka birini affedemeyeceğini söylemişti.

        Cassie Ventura - Sean 'Diddy' Combs
        Cassie Ventura - Sean 'Diddy' Combs

        Ventura ise mahkemeye yazdığı mektupta, Combs'un intikam korkusundan dolayı ailesini New York'tan taşımak zorunda kaldığını belirterek, "Onun istismarından kurtulmak için ne kadar yol almış olsam da, hâlâ ne kadar tehlikeli olabileceğinden ve bana karşı duyduğu öfkeden korkuyorum" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #diddy
        #cinsel saldırı
        #fuhuş
        #hapis

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Habertürk Anasayfa