Diddy'nin seks ticareti dava dosyasında Prens Harry'nin de adı geçiyor
Ünlü rap şarkıcısı Diddy hakkında yapılan açılan seks ticareti dava dosyasında Prens Harry'nin de adı geçiyor. Ancak Prens'e yönelik bir suçlama yok
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Prens Harry'nin adı, seks ticareti yapmakla suçlanan rap şarkıcısı Sean “Diddy” Combs'un dava dosyasında geçiyor.
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39 yaşındaki İngiliz kraliyet üyesinin adının, Diddy'nin eski müzik yapımcılarından biri olan Rodney Jones'ın dava dosyasına eklendiği ortaya çıktı.
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SUÇLAMA YOK
Hakkında cinsel taciz, tecavüz ve seks ticareti suçlamaları olan ve dün hem Los Angeles'taki hem de Miami'deki evlerine polis baskını düzenlenen Diddy'nin beşinci davasında Prens Harry'nin adı da var. Ancak Harry'ye yönelik herhangi bir suçlama yok.
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Mahkeme dosyasında, "Bay Combs 'en iyi' partileri düzenlemesiyle tanınırdı. Bay Combs'un seks trafiği partileri ünlü sporcular, siyasi figürler, sanatçılar, müzisyenler ve İngiliz kraliyet ailesi üyesi Prens Harry gibi uluslararası ileri gelenlere, ünlülere erişimi sayesinde meşruiyet kazandı" denildi.
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"HARRY İLE TAKILMANIN TAM ZAMANI"
Diddy, 2012 yılında verdiği bir röportajda, "En sevdiğim şehirlerden biri olan Londra'ya gitmek için can atıyorum. Oradayken Prens Harry ile de görüşeceğim. Çok hoş biri ve birlikte takılmanın tam zamanı. Beni Mayfair'deki kulüplere götürmesi gerekiyor" demişti.
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BİRDEN FAZLA DAVASI VAR
54 yaşındaki Diddy, bir süredir cinsel taciz iddiaları nedeniyle yargının hedefinde. Asıl adı Casandra Ventura olan şarkıcı Cassie, eski sevgilisi olan ünlü rapçiyi kendisine yıllarca cinsel istismarda bulunmakla ve şiddet uygulamakla suçlamıştı. Diddy iddiaları reddederken, ikili arasındaki dava kasım ayında anlaşmayla sonuçlanmıştı.
Ardından başka bir kadın, Diddy'nin kendisini uyuşturucuyla kandırdığını, taciz ettiğini ve seks kaseti çektiğini iddia etmişti. Diddy'nin, henüz 17 yaşındayken ünlü rapçi ve iki arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden bir başka kadınla da davası sürüyor.
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KENDİNİ SAVUNDU
Ünlü rapçi, bir erkek yapımcıya cinsel saldırıda bulunmakla da suçlanmıştı. Müzik yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones, Diddy'nin kendisinden seks işçilerini işe almasını ve onlarla birlikte olmasını istediğini, ayrıca bütün bu yasa dışı faaliyetleri belgeleyen yüzlerce saatlik videoya sahip olduğunu öne sürmüştü.
Hakkındaki suçlamalar ve açılmış davalar nedeniyle Diddy'nin çok sayıda anlaşması iptal edildi. Şarkıcılığın yanı sıra müzik yapımcılığı da yapan Diddy, hakkındaki suçlamaların kendisinden para koparmak amacıyla yapıldığını söyleyerek kendini savundu.