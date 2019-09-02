02 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin Club Brugge'e kiralandığını resmen duyurdu. Anlaşma şartları şöyle:
"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV Kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir."
VEDA MESAJI
Galatasaray'ın, Belçika ekibi Club Brugge'le kiralık olarak transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mbaye Diagne, veda mesajı yayımladı.
27 yaşındaki santrfor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'a her şey için teşekkürler. Takım arkadaşlarıma ve hocama teşekkürler. Taraftarlara bana olan destekleri, gösterdikleri sevgi için teşekkürler. Kısa bir ilişki olsa da çok yoğundu, zaferlerle doluydu. Sonsuza kadar ailem olarak kalacaksanız."
Geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Diagne, geride kalan sezon Süper Lig'de 29 maçta 30 gol atarak gol kralı oldu ve bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını elde etti.
ANDERLECHT CEPHESİNDEN OLAY AÇIKLAMA
Belçika basınında yer alan habere göre golcü futbolcu Anderlecht yöneticileriyle telefonda konuşurken bir anda görüşmeyi sonlandırdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan yönetici, ''Aslında her konuda anlaşmıştık. Sözleşmeyi imzalayalım dedik. Hatta hangi forma numarasını istersin diye sorduk. Acil bir işim çıktı diyerek telefonu kapattı. Acil işi Club Brugge ile sözleşme imzalamakmış" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmelerin ardından 27 yaşındaki futbolcu da sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge'e transfer oldu.
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