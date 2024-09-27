DGS üniversite kayıt tarihleri 2024-2025: DGS üniversite kayıtları ne zaman, online mı yapılacak?
DGS üniversite kayıtları için geri sayım başladı. Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Böylece DGS üniversite kayıt tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı belli oldu. Bir yükseköğretim programını kazanan öğrenciler ise bu noktada ''DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2024 DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar…
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Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih sonuçları erişime açıldı. Tercih listelerine göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ‘’DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?’’ sorusunu gündeme taşıdı. DGS üniversite kayıt tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Peki, 2024 DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024 DGS üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri…
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DGS TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI!
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
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DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 DGS kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.
Buna göre, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.
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DGS KAYITLARI NASIL YAPILIR, ONLİNE YAPILIR MI?
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.
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