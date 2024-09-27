Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih sonuçları erişime açıldı. Tercih listelerine göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler ‘’DGS üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?’’ sorusunu gündeme taşıdı. DGS üniversite kayıt tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Peki, 2024 DGS üniversite kayıtları nasıl yapılır, online mı, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024 DGS üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri…