DGS'de başarı kazanıp tercih yapan adaylar için ÖSYM tarafından tercih sonuçları erişime açıldı. İşte DGS yerleştirme sonuçları hemen sorgula...

DGS TERCİH SONUÇLARI 2020

2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinden erişime açıldı. Adaylar DGS tercih sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilir...

2020 DGS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞREN

EK YERLEŞTİRMELERE KİMLER KATILABİLİR?

Ek yerleştirme ile tercih yapma hakkı, 2020 DGS ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için geçerli değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilme hakkı sadece 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş adaylar için geçerlidir.