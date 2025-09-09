DGS taban puanları açıklandı mı? DGS taban puanları, boş kontenjanları ve ek tercih tarihleri belli mi?

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih sonuçlarına göre yükseköğretim programı kazanan adayların kayıt işlemleri 11-17 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. DGS ek tercihleri ise bu tarihten sonra alınabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz kesin olarak ek tercih takvimini açıklaması. Ek tercih işlemlerinin Eylül ayı sonuna kadar başlaması bekleniyor.

ELEKTRONİK KAYIT YAPILABİLECEK

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-15 Eylül 2025 tarihleri arasında (15 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.