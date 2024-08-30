Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, neden açıklanmadı? 2024 ÖSYM DGS sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

        ÖSYM sınav sonuçları duyuru ekranı ile beraber DGS sonuçları açıklanacak. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme süresi 10 Temmuz'da sona ermişti. Aradan geçen sürenin ardından gözler DGS sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2024 ÖSYM DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 31.08.2024 - 07:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS sonuçları sorgulaması sürüyor. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebildi. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

        • 2

          DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

          Buna göre DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül 2024 Pazartesi gününden sonra açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

          DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.

          DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

          DGS 2024 sonuçları ÖSYM tarafından yapılacak açıklama sonrasında https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

          Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: Yaralılar var
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: Yaralılar var
        Zaha resmen Lyon'da!
        Zaha resmen Lyon'da!
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        "Çilingir Tadic"
        "Çilingir Tadic"
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Paralimpik'te ilk altın geldi!
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Kadıköy'de yıldızlar sahnede!
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        'İsrail istihbaratı 7 Ekim'den aylar önce uyarmıştı'
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Habertürk Anasayfa