DGS ek tercih takvimi 2024: DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı 2024 tercih sonuçlarını açıkladı. Gözler DGS ek tercih tarihlerine çevrildi. Ayrıca DGS 2024 puanları da paylaşıldı. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar ek tercihlere odaklandı. Peki DGS ek tercih takvimi 2024 belli oldu mu? DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
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DGS ek tercih süreci için geri sayım başlayacak. Normal tercih sürecinde adayların kayıt için başvurmaması veya boş kalan kontenjanların olması sebebiyle ek tercihler alınacak. Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı. Peki DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ayın kaçında?
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DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
DGS 2024 ÖSYM PUAN TABLOSU
DGS 2024 taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla belli oldu. ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı puan tablosunu da paylaştı.
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DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
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