DGS ek tercih takvimi 2024: DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ayın kaçında?

DGS ek tercih süreci için geri sayım başlayacak. Normal tercih sürecinde adayların kayıt için başvurmaması veya boş kalan kontenjanların olması sebebiyle ek tercihler alınacak. Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı. Peki DGS ek tercihler ne zaman yapılacak, ayın kaçında?