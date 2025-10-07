2025 DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih tarihleri belli oldu. Kılavuza göre DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 7-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu noktada binlerce aday, ‘’DGS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir, boş kontenjanlar neler?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. DGS ek tercih taban puanları, 4 yıllık üniversite boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları mercek altına alındı. İşte DGS ek tercih ekranı 2025 ve konu hakkında detaylı bilgiler…