Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın adamı Orhan olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti. Peki, Devrim Pascan kimdir? Namı diğer Kurtlar Vadisi Orhan enden hayatını kaybetti? İşte, Devrim Parscan ile ilgili emrak edilen detaylar...
DEVRİM PARSCAN KİMDİR?
Devrim Parscan 23 Temmuz 1937'de Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıydı.
Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol almıştır. 2003 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. 2003-2004 yılları arasında Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanındı. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, yüzlerce filmde seslendirme yapmanın yanı sıra,yine sayısız filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir. Halen bir duayen sanatçı olarak her gün birçok dizi, belgesel ve sinema filminde dublaj ve seslendirme yaparak çalıştı
Parscan 24 Kasım 2020 günü vefat etti. Acı haber Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından şu sözlerle duyruldu:
Meslektaşımız Devrim Parscan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Naciye'yi Kim Sevmez - 2005
Kızma Birader - 2005
Sil Baştan - 2004
Kurtlar Vadisi - 2003-2004
Seni Yaşatacağım - 2002
Bizim Aile - 2001
Herkes Kendi Evinde - 2000
Cumhuriyet- 1998
Sibel - 1998
İlk Aşk - 1997
Zehra Ana - 1996
Köşe Kapmaca - 1996
Kurtuluş - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Yolcu - 1994
İskilipli Atıf Hoca - 1993
Bir Kadın Yüzü - 1993
Kızımı Arıyorum - 1993
Zirvedekiler - 1993
Varyemez - 1991
Madde 438 - 1990
Dehşet Gecesi - 1989
Polis Dosyası - 1989
Hünkarın Bir Günü - 1989
Biz Ayrılamayız - 1988
Kızım ve Ben - 1988
Mazideki Kadın - 1986
Savunma - 1986
Taçsız Kraliçe - 1984
O Kadın - 1982
Tanrıya Feryat - 1980
İşte Bizim Hikayemiz - 1978
Sayılı Dakikalar - 1965
Küçük Hanımın Kısmeti - 1962
Küçük Beyefendi - 1962
Gümüş - 2007
Doğruluk Ekseni - 2010
Selam Bahara Yolculuk - 2015
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