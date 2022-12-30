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Haberler Magazin Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Devrim Özkan evli mi?

Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan hayatı ve kariyeri

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gelsin Hayat bildiği Gibi'nin başrol oyuncusu Devrim Özkan'ın hayatı ve kariyeri özellikle sosyal medya takipçileri tarafından gündeme geldi. Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel konuklarından biri olan Devrim Özkan hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 30.12.2022 - 23:50 | Güncelleme: ABONE OL
Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Güldür Güldür Show yılbaşı konuğu Devrim Özkan evli mi?
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül AcarerkAcarerk karakterini canlandıran ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yapan Devrim Özkan, Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel konuklarından biri oldu. Peki, Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Devrim Özkan hayatı hakkında merak edilen bilgiler...

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ceyhun MengiroğluMengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse’ninKüçükköse’nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray’ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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