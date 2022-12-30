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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül AcarerkAcarerk karakterini canlandıran ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yapan Devrim Özkan, Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel konuklarından biri oldu. Peki, Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Devrim Özkan hayatı hakkında merak edilen bilgiler...

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Aslen Muğlalı olan Devrim Özkan, 1998 yılında dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı 2.sınıfta eğitimini sürdüren Devrim Özkaya, ilk olarak Rüya dizisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ceyhun MengiroğluMengiroğlu ve Hazal Filiz Küçükköse’ninKüçükköse’nin başrollerini paylaştığı bu dizide entrikacı, çıkarları için kötülük yapmaktan çekinmeyen İpek Giray’ı canlandırdı. Devrim Özkan asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut